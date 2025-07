動画ダウンロードアプリ「StreamFab for Android」はこのたび、最新バージョンへの大幅なアップデートを実施しました。従来よりYouTube、TVer、M6 Plus、Pornhubなどの主要配信サービスに基づいて、新バージョンではこれらのサービスを別々にご利用いただけます。ユーザーは自分のニーズに応じて、必要なサービスだけを個別に楽しめるようになり、より柔軟で効率的な利用スタイルが実現しました。【アップデートの概要】今回のアップデートでは、ユーザーのニーズにより柔軟に対応するために、以下の三つの側面から大幅な改良が施されました。1.製品種類の増加従来は1つの「StreamFab for Android」アプリにすべての機能が統合されていましたが、新バージョンではYouTube、TVer、M6 Plus、Pornhubなど、それぞれのサービスに対応した専用モジュール型製品が新たにラインアップに加わりました。これにより、特定の配信サービスのみを利用したいユーザーにとって、よりシンプルで軽量な導入が可能となりました。2.より自由な選択肢含まれている製品(無期限でご利用いただけます):YouTube Downloader for AndroidTVer Downloader for AndroidPornhub Downloader for AndroidM6 Plus Downloader for Android新しい提供形態では、ユーザーは自身の利用目的に応じて、必要な機能だけを自由に選択して購入できるようになりました。複数のモジュールを組み合わせて使いたい場合は、バンドル購入による割引も適用され、無駄のない構成が可能になります。これにより、動画配信の視聴スタイルが多様化する現代にふさわしい、柔軟な導入が実現されています。3.多様な料金プラン新バージョンでは、機能ごとに価格が設定されており、モジュール単品購入とセット購入の2つの選択肢が提供されています。さらに、すべての製品にはライフタイム版(買い切り型)が用意されており、月額課金不要で長期的なコストパフォーマンスを実現。また、オプションとして提供される「新品保証」付きライセンスを選ぶことで、将来のバージョンアップにも無料で対応可能となります。製品名 プラン 料金StreamFab for Android 原価 33350円割引後 23200円単品 年別 3620円無期限 8700円公式ページ:https://dvdfab.org/streamfab-for-android.htm【主な機能と特徴】新バージョンの「StreamFab for Android」は、ユーザー体験をさらに向上させるため、以下のような多彩な機能を搭載しています。● 多様な配信サイトに対応● YouTube、TVer、M6 Plus、Pornhubなど、国内外1,000以上の動画サービスからのダウンロードをサポート。対応サービスは今後も随時追加予定です。● 内蔵ブラウザによる直感的操作● アプリに搭載されたブラウザから動画を再生するだけで、自動で解析がスタート。難しい設定は不要で、初心者でも簡単に動画を保存できます。● 高画質・高音質で保存● 最大8kの高解像度動画、AACやMP4形式の音声も高音質で保存可能。日本語音声・字幕にも対応しており、視聴環境を問わず快適に楽しめます。● 広告除去・メタデータ取得● 広告をカットして保存できるだけでなく、タイトルやポスター画像などのメタ情報も自動取得。整理・管理もスムーズです。● 高速&バッチダウンロード対応● 最大5本同時にダウンロードできるバッチ処理機能に加え、ターボスピード機能によって処理時間を大幅に短縮。時間を無駄にせず一括保存が可能です。まとめ「StreamFab for Android」は、動画視聴の自由度を追求した革新的なアプリへと進化しました。対応サービスの広さ、ユーザー本位の柔軟なモジュール構成、買い切り型の明朗な価格設定により、自分に合った使い方ができる理想的な動画保存ツールです。ストリーミング時代において「見たい動画を、好きな時に、好きなデバイスで」という願いを叶える、信頼のソリューションとして多くのユーザーに支持されています。詳細・ダウンロードはこちら:https://dvdfab.org/streamfab-for-android.htm

