『先進/次世代MEMS（微小電気機械システム）』の技術、有力企業、市場予測を掲載した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。
2025年7月4日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「次世代MEMS 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年6月27日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「次世代MEMS 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Next-Generation MEMS 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 211
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/next-generation-mems/1105
本調査レポートでは、年間150億ドル規模のこの業界に破壊的変革をもたらす先進/次世代MEMS（微小電気機械システム）技術を解説します。慣性センシング用高性能MEMSジャイロスコープ、チップスケール重力計、MEMSスピーカーは、どれも各種ユースケース・市場をターゲットとする先進技術です。本レポートでは、これら新技術を実現するための土台となるMEMSの進歩を取り上げ、市場成熟度を評価するとともに、有力企業についても取り上げています。詳細な市場予測により、MEMS市場における大きな成長機会を明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324163&id=bodyimage1】
「次世代MEMS 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ MEMS市場概要と技術の歴史
■ ハイエンド慣性計測装置（IMU）
■ MEMS加速度計
■ MEMS重力計
■ ジャイロスコープ技術状況（RLG,HRG,FOG,MEMSなど）
■ MEMSジャイロの最新アーキテクチャと性能
■ ハイエンド慣性センサーの予測と技術ロードマップ
■ MEMSスピーカー,ドライバー,実現技術
■ MEMSスピーカー参入企業状況
■ SPL・周波数特性で見るMEMSスピーカーベンチマーク評価
■ 市場予測
「次世代MEMS 2026-2036年」は以下の情報を提供します
■ MEMS技術の背景レビューと業界概要
ハイエンド慣性計測装置（IMU）
- MEMS加速度計,MEMSジャイロスコープ,MEMS重力計の徹底解説高性能慣性センシングの競合技術評価（RLG（リングレーザージャイロ）,FOG（光ファイバージャイロ）,既存のMEMSアーキテクチャなど）
- ナビゲーショングレードのジャイロに向けた推進要因と関連する性能指標
- 高性能MEMSジャイロのアーキテクチャと製造方法
- MEMS重力計（GAS（Geometric Anti-Spring：幾何学的反ばね構造）やVBA（振動ビーム加速度計）など）
- IMU市場の評価,成長要因,技術別予測
MEMSスピーカードライバー
- MEMSプラットフォームへの移行の動機と課題
- 変換方式（圧電式,静電式,電気音響式,熱音響式）
- MEMSスピーカー分野の有力企業解説
- 技術のベンチマーク・評価（SPL・周波数特性の比較など）
- 用途別の詳細市場予測
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/next-generation-mems/1105
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「次世代MEMS 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年6月27日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「次世代MEMS 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Next-Generation MEMS 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 211
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/next-generation-mems/1105
本調査レポートでは、年間150億ドル規模のこの業界に破壊的変革をもたらす先進/次世代MEMS（微小電気機械システム）技術を解説します。慣性センシング用高性能MEMSジャイロスコープ、チップスケール重力計、MEMSスピーカーは、どれも各種ユースケース・市場をターゲットとする先進技術です。本レポートでは、これら新技術を実現するための土台となるMEMSの進歩を取り上げ、市場成熟度を評価するとともに、有力企業についても取り上げています。詳細な市場予測により、MEMS市場における大きな成長機会を明らかにしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324163&id=bodyimage1】
「次世代MEMS 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ MEMS市場概要と技術の歴史
■ ハイエンド慣性計測装置（IMU）
■ MEMS加速度計
■ MEMS重力計
■ ジャイロスコープ技術状況（RLG,HRG,FOG,MEMSなど）
■ MEMSジャイロの最新アーキテクチャと性能
■ ハイエンド慣性センサーの予測と技術ロードマップ
■ MEMSスピーカー,ドライバー,実現技術
■ MEMSスピーカー参入企業状況
■ SPL・周波数特性で見るMEMSスピーカーベンチマーク評価
■ 市場予測
「次世代MEMS 2026-2036年」は以下の情報を提供します
■ MEMS技術の背景レビューと業界概要
ハイエンド慣性計測装置（IMU）
- MEMS加速度計,MEMSジャイロスコープ,MEMS重力計の徹底解説高性能慣性センシングの競合技術評価（RLG（リングレーザージャイロ）,FOG（光ファイバージャイロ）,既存のMEMSアーキテクチャなど）
- ナビゲーショングレードのジャイロに向けた推進要因と関連する性能指標
- 高性能MEMSジャイロのアーキテクチャと製造方法
- MEMS重力計（GAS（Geometric Anti-Spring：幾何学的反ばね構造）やVBA（振動ビーム加速度計）など）
- IMU市場の評価,成長要因,技術別予測
MEMSスピーカードライバー
- MEMSプラットフォームへの移行の動機と課題
- 変換方式（圧電式,静電式,電気音響式,熱音響式）
- MEMSスピーカー分野の有力企業解説
- 技術のベンチマーク・評価（SPL・周波数特性の比較など）
- 用途別の詳細市場予測
◆本調査レポートの目次
https://www.idtechex.com/ja/research-report/next-generation-mems/1105
IDTechExの調査レポートは、アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人） が、販売しています。
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
プレスリリース詳細へ