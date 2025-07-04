HYTE、hololive所属「星街すいせい」コラボ限定キーキャップ＆マウスパッド「HYTE Hoshimachi Suisei Keycap + Mouse Pad」発売日決定
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、hololive所属VTuberタレント「星街すいせい」とコラボレーションした限定デザインのキーキャップとマウスパッドのセットモデルHYTE Hoshimachi Suisei Keycap + Mouse Padの発売日が2025年7月5日に決定いたしました。
◆Hoshimachi Suisei Keycap + Mouse Pad
HYTE Hoshimachi Suisei Keycap + Mouse Padは、hololive所属VTuberタレント「星街すいせい」とHYTEのコラボレーションで誕生した、限定デザインのキーキャップとマウスパッドのセットモデルです。キーキャップには星街すいせいをモチーフにしたグラデーションカラーとアイコンを各所にあしらい、JIS配列に対応したキーの他、異なるカラーやアイコンを配置した置き換え用のキーも多数同梱。高耐久なPBT樹脂に摩耗に強い昇華印刷を使用しています。マウスパッドは900 mm幅のXLサイズ全面にメインビジュアルをプリントし、キーボードからマウスまでデスク全体をカバーすることが可能です。
※製品画像のタペストリーは初回限定版のみに付属します
※JIS配列を含めた各種キーボードレイアウトに対応（※全てのキーボードとの対応を保証するものではありません）
※Cherry MX互換のキーキャップです
※キーボード本体は付属しません
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324037&id=bodyimage1】
◆Hoshimachi Suisei Keycap + Mouse Pad製品特徴
・全面にメインビジュアルをプリントしたXLサイズのマウスパッド
マウスパッドは900×400 mmのXLサイズで、マウスだけでなくキーボードなどを含めたデスク全体をカバーすることが可能です。布製のなめらかな表面はマウスや腕の摩擦を低減し、快適な操作感を実現します。
【発売詳細】
◆型番
HYTE Hoshimachi Suisei Keycap + Mouse Pad（初回限定版）
◆発売日
2025年7月5日
◆市場想定価格（税込）
19,980円
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-suisei-keycap-mouse-pad/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/HYTE-Suisei-Keycap-Mousepad.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆Hoshimachi Suisei Keycap + Mouse Pad
HYTE Hoshimachi Suisei Keycap + Mouse Padは、hololive所属VTuberタレント「星街すいせい」とHYTEのコラボレーションで誕生した、限定デザインのキーキャップとマウスパッドのセットモデルです。キーキャップには星街すいせいをモチーフにしたグラデーションカラーとアイコンを各所にあしらい、JIS配列に対応したキーの他、異なるカラーやアイコンを配置した置き換え用のキーも多数同梱。高耐久なPBT樹脂に摩耗に強い昇華印刷を使用しています。マウスパッドは900 mm幅のXLサイズ全面にメインビジュアルをプリントし、キーボードからマウスまでデスク全体をカバーすることが可能です。
※製品画像のタペストリーは初回限定版のみに付属します
※JIS配列を含めた各種キーボードレイアウトに対応（※全てのキーボードとの対応を保証するものではありません）
※Cherry MX互換のキーキャップです
※キーボード本体は付属しません
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324037&id=bodyimage1】
◆Hoshimachi Suisei Keycap + Mouse Pad製品特徴
・全面にメインビジュアルをプリントしたXLサイズのマウスパッド
マウスパッドは900×400 mmのXLサイズで、マウスだけでなくキーボードなどを含めたデスク全体をカバーすることが可能です。布製のなめらかな表面はマウスや腕の摩擦を低減し、快適な操作感を実現します。
【発売詳細】
◆型番
HYTE Hoshimachi Suisei Keycap + Mouse Pad（初回限定版）
◆発売日
2025年7月5日
◆市場想定価格（税込）
19,980円
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/hyte-suisei-keycap-mouse-pad/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/HYTE-Suisei-Keycap-Mousepad.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
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TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
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E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
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