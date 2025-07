7/3涙の日・ 7/9泣く日にちなみ、オンライン映画館ブリリアショートショートシアターオンラインで「涙の訳は」ショートフィルム特集をスタート

株式会社パシフィックボイス

株式会社ビジュアルボイス(渋谷区:代表取締役 別所哲也)が運営するショートフィルム専門のオンラインシアター「ブリリア ショートショートシアター オンライン(以下、BSSTO)」では、7月3日は「涙の日」、7月9日は「泣く日」と、涙に関する記念日がある7月に、様々な涙が印象的に登場し、その「涙の訳」に物語が広がる作品を5週に渡り連続でお届けします。

理由もわからず止まらない涙、悔しさと安堵が入り混じった涙、愛するものを失った悲しさから溢れ出る涙・・・決して悲しいだけではなく、涙で心が浄化されるような温かい作品が、メキシコ・日本・チェコ・韓国・スペインより集まりました。見終わったあとには、日々の生活で目にするいろいろな涙、その涙の奥に潜む物語を想像してみたくなるかもしれません。

BSSTO7月【涙の訳は特集】ラインナップ

何も感じていないのに、止まらない涙 7月2日配信開始

『泣き続ける男』(The Cascade)

監督:Pablo Delgado Sanchez /メキシコ /2024/22:24

男は、気づかないうちに数か月もの間、泣き続けていた。しかし奇妙なことに、彼の涙腺は逆の働きをしており、体の内側はまるで滝のよう涙で溢れかえっていた。何も感じていないのに、止まらない涙――男は、この見えない「涙」を止める方法を見つけることができるのか?

荒木飛羽、ドリアン・ロロブリジーダ主演

SSFF & ASIA 2023 Most Viewed Award受賞 7月9日配信開始

『ストレンジ』(STRANGE)

監督:落合賢 / 日本 /2023 /15:00

内気な高校生のオデコちゃんは、ある日夜の公園で涙を流すドラァグクイーン姿のクマさんと出会う。交流を重ねるうち、もがきながらも自分に正直に生きようとするクマさんの姿勢は、オデコちゃんにも変化を与え??

ぼくの世界から突然いなくなった君 7月16日配信開始

『デデは死んだ』(Dede is Dead)

監督:Philippe Kastner/チェコ/アニメーション/2023/8:24

愛するペットの死を乗り越えるのはとても大変。心の準備は出来ていると思っていても、死が訪れるのはいつだって早すぎるものです。これはある少年と彼の犬デデの物語。デデは突然死んでしまい、少年は深い悲しみの中に一人取り残されてしまいます。

どうしても伝えたいこと 7月23日配信開始

『さよならを言いたくて』(Nice to See Your Face)

監督:Sun NAMKOONG /韓国 /ドラマ /2023/ 12:57

暑い夏の日、エデンは車を運転中にエンジンが故障し、道端で立ち往生してしまう。彼女は韓国を離れる前にどうしてもヘウォンに会いたいと電話をかけるが、ヘウォンは「どうしても行けない」と繰り返すばかり。灼熱の太陽がアスファルトを照りつける中、エデンの「きちんとお別れがしたい」という想いは届かず、時間だけが過ぎていく--。

見付けたのは本当の宝物 7月30日配信開始

『浜辺の観覧車』(Noria)

監督:Elisabet Terri/スペイン /ドラマ /2021/ 13:00

自閉症を患うシモンの趣味は、浜辺で探知機を使って誰かが落としてしまった宝物を探すこと。ある日耳の聞こえない女性バレリアと出会う。

