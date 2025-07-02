【経理×AI】スタートアップ税理士法人、和歌山県、和歌山市がスタートアップ税理士法人の『BPaaS事業』の支店新設に向けた進出協定を締結

スタートアップ税理士法人

スタートアップ税理士法人（本社：東京都新宿区、代表社員：大堀 優）、和歌山県（本庁舎：和歌山県和歌山市、県知事：宮崎 泉）、和歌山市（本庁舎：和歌山県和歌山市、市長：尾花 正啓）の 3 者はこのほど、スタートアップ税理士法人が全国規模での展開を目指すBPaaS事業において、本拠地となる和歌山支店の新設に向けた進出協定を締結いたします。





スタートアップ税理士法人は、本協定に基づく和歌山県・和歌山市からの支援を受け、これまでに培ってきたクラウド会計に関する知見や、創業期の事業者に対する税務・会計オペレーション支援の実績を活かし、和歌山支店を中核とした全国規模でのBPaaSサービス展開を目指します。

あわせて、AI技術を活用したバックオフィス業務の最適化に向けた総合ソフトウェアの開発などにも取り組み、地域とともに成長する新たな価値を創出してまいります。





スタートアップ税理士法人は、「はじめる勇気の、いちばん近くに。」というブランドスローガンのもと、起業家や中小企業の力強い伴走者として、その第一歩を支える取り組みをさらに加速させていきます。

《 進出協定調印式 》

日 時:令和7年7月4日(金)11:30~12:00

場 所:和歌山県庁 知事室

出席者:スタートアップ税理士法人 代表社員 大堀 優

和歌山県知事 宮崎 泉

和歌山市長 尾花 正啓

■BPaaS事業について

特定の業務プロセスをクラウド上で提供するサービスで、自動化やAIなどの技術を統合しながらDXを推進し、業務効率化や生産性向上の支援が期待されるアウトソーシングの先進的な形態。

現在は、経理分野に特化しサービスの開発及び事業拡大に向けた基盤構築を行っている。





■スタートアップ税理士法人 -Digital Base Wakayama-

所在地：和歌山県和歌山市東蔵前丁3番17

南海和歌山市駅ビル3階

開設日：2025年9月1日





■会社概要

スタートアップ税理士法人

ウェブサイト：https://tax-startup.com/(https://tax-startup.com/)