東南アジアを代表するオールインワン型の旅行予約プラットフォーム トラベロカが手間いらずと連携を開始

Traveloka Japan株式会社

東南アジアを代表するオールインワン型の旅行予約プラットフォーム『トラベロカ』（https://www.traveloka.com/ja-jp）は手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）と、2025年7月2日からシステム連携を開始しました。

トラベロカは、東南アジア最大級の旅行予約プラットフォームとして、世界中の何百万人ものユーザーに信頼性の高い、世界水準の旅行体験を提供しています。2012年の創業以来、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムにて事業を展開。アプリのダウンロード数は1億4,000万回を超え、東南アジアで最も人気のある旅行アプリのひとつです。今春より日本市場での本格的なサービス展開のために日本法人を設立しました。

トラベロカのミッションは、航空券やホテル、各種体験の予約を、よりシームレスかつ直感的に行えるようにすることで、旅行、ライフスタイル産業に革新をもたらすことです。旅行者が簡単に旅を計画し、より豊かな体験を得られるよう、航空券やホテル、アクティビティなどをはじめとする20以上の旅行関連商品を提供し、ユーザーにとって“旅のすべてが揃う”オールインワンプラットフォームとしてサービスを提供しています。最先端のテクノロジーと顧客中心のアプローチを駆使し、人々の世界とのつながり方を再定義し、より身近で、楽しい旅行体験を実現することを目指しています。

今回のシステム連携により、『トラベロカ』を利用している宿泊施設は、日本国内のみならず、訪日外国人の集客が可能となり、稼働率の向上と売上増加への貢献が期待できます。

■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要

『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。

＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞

▼国内宿泊予約サイト

楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、Relux、日本旅行、HIS等

▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他

Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy、ヨギオテ等

▼自社ホームページ用宿泊予約システム

ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等

【Traveloka Japan株式会社の概要】

（１）商号 Traveloka Japan株式会社

（２）本社所在地 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー 17階

（３）代表者名 クリスチャン・アディ・ヌグロホ

（４）URL https://www.traveloka.com/ja-jp

【手間いらず株式会社の概要】

（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）

（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供

情報の比較及び集約サービスの提供

（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F

（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男

（５）資本金 718百万円

（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ

（https://www.temairazu.com/）

比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）