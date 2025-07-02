からし蓮根全国ツアー2025「火の国HOT」全6都道府県で開催決定！
この度、からし蓮根全国ツアー2025「火の国HOT（ヒノクニホット）」の開催が決定いたしました。
チケットは、7月6日（日）11:00～、FANYチケットにて先行受付開始。7月13日（日）10:00～、一般発売開始となります。
おなじみの火の国シリーズ。今回は「HOT」ということで、コンセプトは、からし蓮根のふたりも大好きな“銭湯”です。からし蓮根の同期・田津原理音が撮影・デザインを手がけたポスタービジュアルにもご注目ください。
8月16日（土）からし蓮根の地元熊本県での開催を皮切りに、広島、大阪、名古屋、北海道、東京と全6都道府県、4か月にわたって開催いたします。
初日の熊本公演では、ゲストにダイタクを迎え、熊本県出身同士コンビの共演となりますので、ぜひご注目ください。熊本公演のみ「火の国HOT」終演後に、アフタートークライブ「湯フタートーク（ユフタートーク）」も開催。1日でしっかり満喫いただける2本立て！ぜひ、続けてお楽しみください。
また、今回のツアーでは初の北海道公演にも挑戦いたします。からし蓮根のふたりも初めての地でのツアー開催に熱が入っております。
銭湯のように爽快な、からし蓮根の極上漫才を全国でお楽しみください。
★本人コメント★
【杉本青空（すぎもとそら）・右】
初めて北海道で単独ライブやらせていただきます！
最高のライブをして、すすきのの夜の街に消えたいと思います！
【伊織（いおり）・左】
3回目の全国ツアー！今回は北海道にも行きます！！
熱々のネタに浸かって整って帰ってください！
＜チケット発売スケジュール＞
先行受付（プレミアム・ID） 7/6（日）11:00～7/8（火）11:00
一般販売（FANYチケットのみ）7/13（日）10:00～
FANYチケット https://ticket.fany.lol/
FANYオンラインチケット https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/
※東京公演のみオンラインチケット発売あり
※チケットに関するお問い合わせ先 0570-550-100
ツアー概要
からし蓮根 全国ツアー2025「火の国HOT」
チケット料金：（全席指定席） 前売り3,000円 当日3,500円 ※全公演共通
【熊本公演】
日程 8月16日（土）
時間 開場15:15/開演15:30/終演16:30
会場 熊本市国際交流会館 1階 （熊本県熊本市中央区花畑町4－18）https://www.kumamoto-if.or.jp/kcic/
出演 からし蓮根 ゲスト ダイタク
配信 なし
【湯フタートーク】
日程 8月16日（土）
時間 開場18:45/開演19:00/終演20:00
会場 熊本市国際交流会館 1階 （熊本県熊本市中央区花畑町4－18）https://www.kumamoto-if.or.jp/kcic/
出演 からし蓮根 ゲスト ダイタク
配信 なし
【広島公演】
日程 8月31日（日）
時間 開場19:00/開演19:15/終演20:15
会場 コジマホールディングス 西区民文化センター スタジオ（2階）（広島県広島市西区横川新町6番1号）
http://www.cf.city.hiroshima.jp/nishi-cs/
出演 からし蓮根
配信 なし
【大阪公演】
日程 9月21日（日）
時間 開場19:15/開演19:30/終演20:30
会場 よしもと漫才劇場 （大阪府大阪市中央区難波千日前12-7 YES・NAMBAビル5F）https://manzaigekijyo.yoshimoto.co.jp/
出演 からし蓮根
配信 なし
【名古屋公演】
日程 9月27日（土）
時間 開場18:45/開演19:00/終演20:00
会場 大須演芸場 （愛知県名古屋市中区大須2丁目19-39）https://osuengei.nagoya/
出演 からし蓮根
配信 なし
【北海道公演】
日程 10月26日（日）
時間 開場19:30/開演19:45/終演20:45
会場 ザ・ルーテルホール （北海道札幌市中央区大通西6丁目3-1）https://www.lutheranhall.com/
出演 からし蓮根
配信 なし
【東京公演】※千秋楽※
日程 11月14日（金）
時間 開場19:00/開演19:30/終演20:30
会場 ルミネtheよしもと （東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 7F）https://lumine.yoshimoto.co.jp/
出演 からし蓮根
配信 あり ※チケット料金 2,000円