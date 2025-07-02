¡Ú£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡Û¡ÈSNS¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡ÉÂçÅçÍþÇµ¤¬½Ð±é¤¹¤ëÃÏ¸µ¡¦¶ÍÀ¸»Ô¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÂè£²ÃÆ¤¬ÇÛ¿®¡ªº£ÅÙ¤ÎÉñÂæ¤Ï50Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¶ÍÀ¸È¬ÌÚÀá¤Þ¤Ä¤ê¡ª
½Ð±é¤¹¤ëÁðÄÅ²¹Àô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¤·¡¢£²£¶£°£°Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£º£¤ä¡È£Ó£Î£Ó¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡É¤ÎÌ¾¤òÍß¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë½÷Í¥¡¦ÂçÅçÍþÇµ¤¬¡¢Ì¥ÎÏÂç»È¤òÌ³¤á¤ëÃÏ¸µ¡¦¶ÍÀ¸»Ô¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¤ÎÂè1ÃÆ¤ËÂ³¤¡¢8·î¤Î¶ÍÀ¸È¬ÌÚÀá¤Þ¤Ä¤ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Âè2ÃÆ¤¬ÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤Á¤Î£Ð£Ò¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤¬À©ºî¤¹¤ë¶ÍÀ¸»Ô¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡£ºòÇ¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅç±é¤¸¤ë·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô½Ð¿È¤Î¥ê¥Î¤¬¾åµþ¸å¡¢Åìµþ¤ÇÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£Èà»áÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÍÀ¸»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤À¡£Êì¿Æ¤¬»ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¾Æ¤¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤òÈà»á¤ËÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¡¢¡Ö¤â¤¦Á÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡ª¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÊì¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥Î¡£²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ÅÁ÷¤ê¤ÎÃÊ¥Üー¥ë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÊì¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Íá°á¤¬¡£¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿Êì¤Ë¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤¿¥ê¥Î¤Ï¡¢¶ÍÀ¸È¬ÌÚÀá¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÆü¤Ëµ×¡¹¤ËÎ¤µ¢¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¡£
Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤ò½é¤á¤Æ¶ÍÀ¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¶ÍÀ¸È¬ÌÚÀá¤Þ¤Ä¤ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¥ê¥Î¤ÏÈà»á¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÍÙ¤í¤¦¤è¡×¤ÈÍ¶¤¦¤¬¡¢È¬ÌÚÀá¤òÍÙ¤ëÃÏ¸µ¤Î¿ÍÃ£¤ÎÇ®µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤Èà»á¤ÏÍÙ¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤¦¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥ê¥Î¤òÎä¤¿¤¯ÆÍ¤Êü¤¹¡£¸±°¤Ê¥àー¥É¤¬Éº¤¦2¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¥ê¥Î¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ÎÃË¤¬¸½¤ì¡¢Èà»á¤ò¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤·¤Æ2¿Í¤ÇÈ¬ÌÚÀá¤òÍÙ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¯2¿Í¤ò¸«¤¿Èà»á¤Ï¡Ä¡£
º£Ç¯¤Ï8·î1Æü(¶â)¤«¤é3Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¶ÍÀ¸È¬ÌÚÀá¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¡¢3Æü´Ö¤ÇÌó50Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ëËÌ´ØÅìºÇÂçµé¤Î²Æº×¤ê¤À¡£È¬ÌÚÀá¤Î±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¡ÖÈ¬ÌÚÀáÍÙ¤ê¡×¤ÏÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¡¢Ï¦¤Î¼þ¤ê¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÂè2ÃÆ¤Ï¡¢º×¤ê¤ËÀè¶î¤±¤Æ¶ÍÀ¸»Ô¤Î¸ø¼°Instagram¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡¢£Ø¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢Facebook¤Ê¤É¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÂè3ÃÆ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Î½Ð±é¼Ô¡Ï ¡¡ÂçÅçÍþÇµ¡¡Â¾
¡Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ï¡¡(C)£Â£ÓÆü¥Æ¥ì
¡Î¶ÍÀ¸»ÔHP¡Ï¡¡
https://www.city.kiryu.lg.jp/
¢¨ÁÇºà¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ËÜ·ïµ»ö°Ê³°¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤ÎÆó¼¡»ÈÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£