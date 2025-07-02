ASUSから、B650チップセット搭載マザーボード『TUF GAMING B650E-E WIFI』発売
シー・エフ・デー販売株式会社
TUF GAMING B650E-E WIFI
- 高耐久 TUF GAMINGシリーズ
- インテリジェントオーバークロック
- ドスパラ専売モデル
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/963_1_332f5153321bd3922b1f88de9dc3971e.jpg?v=202507041226 ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b650e-e-wifi.html
TUF GAMING B650E-E WIFI
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、AMD B650チップセット搭載マザーボードを発売いたします。
- 高耐久 TUF GAMINGシリーズ
- インテリジェントオーバークロック
- ドスパラ専売モデル
AMD B650 チップセットTUF GAMING B650E-E WIFI | ASUS(エイスース) Socket AM5 AMD B650 ATX WiFi+Bluetoothモジュール付属 マザーボード
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/963_1_332f5153321bd3922b1f88de9dc3971e.jpg?v=202507041226 ]
想定売価：\19,800前後(税込)
発売予定：2025年7月4日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-b650e-e-wifi.html