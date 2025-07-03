【伊丹青年会議所】SNSの発信力が問題なのか？『広報の本質』を理解することで発信内容が変わってくる
公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会
こんなお悩みございませんか？
広報って難しそう・・・
SNS は得意じゃない！
会社や商品の認知度を高めたい！
一般社団法人伊丹青年会議所（理事長：庄谷麻美、所在地：兵庫県伊丹市宮ノ前 2 丁目 2 番 2
号）は、20 歳～39 歳に青年経済人を対象に「広報の本質」について学ぶ講演会を開催致します。
元国税調査官、税理士であり SNS 総フォロワー数 34 万人超、じでこ先生こと、笹圭吾氏をお招き
し、広報の在り方、組織の魅力の発信方法等、社業や自己成長につながる講演を行って頂きま
す。グループディスカッションでの交流の時間も設けており、参加される皆様に学びある例会となりま
すので、多くのご参加をお待ちしております。
申し込みフォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkJac0oSQNFlfSZBqj3DCmpYckEeoa7o_14lJhJ3n1NYRwsg/viewform?fbclid=PAQ0xDSwLRX9BleHRuA2FlbQIxMAABp4FqMRreqDG7_odipkMD5gIZLWCTOP6ul0xTu4qit91XJdtAEpd8UOx0itl5_aem_c3h17lAI3XB2buHY6N0Jjg
実施時間・場所
2025年7月15日18時～20時15分
伊丹市立産業振興センター6階マルチメディアホール
連絡先
一般社団法人伊丹青年会議所
広報委員会 委員長 橘高駿介 0727723373