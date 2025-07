〈書籍×動画〉のハイブリッド参考書「大学入試Basic Lecture」シリーズから『動画でわかる英文法［読解基礎編］』を7月2日(水)に刊行！

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社(東京都新宿区/代表取締役社長 粂川秀樹)は、『大学入試 Basic Lecture 動画でわかる英文法[読解基礎編]』を7月2日(水)に刊行いたしました。

本書は、人気講師 岡崎修平先生によるわかりやすい解説が好評を博しベストセラーとなっている『大学入試 Basic Lecture動画でわかる英文法[読解入門編]』の続編です。

<左から『動画でわかる英文法[読解入門編]』、『動画でわかる英文法[読解基礎編]』>

「英文を読むときの思考プロセスが学べる解説」「フルカラーでわかりやすく、メリハリのある紙面」「全Lessonに解説動画付き」といった[読解入門編]の特長はそのままに、私大上位レベル・国公立大標準レベルの英文読解に必要な基礎事項を学ぶことができます。対象レベルの大学で出題される英文を読むために必要な基礎事項に内容を絞っているため、短期間で読み切れるボリュームとなっています。

<[読解基礎編]紙面イメージ>

この本では、英文を「前から読める」ようになること、英文を「すばやく正確に読み解ける」ようになることをゴールとし、そのための文法的判断力が身につくように解説しています。さらに、対象大学の英文和訳問題に出題されるような訳しにくい英文を自然な日本語に変換する力も身につけることができます。

また、このシリーズの最大の特長として、動画を使って学習することができます。解説を読むだけでは理解しきれなかったという人も、動画を見ることで理解が捗り、つまずかずに学習を進めることができます。

※本書の音声は、旺文社リスニングアプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

詳しくは、公式ウェブサイト(https://eigonotomo.com/)をご覧ください。

■レベル設定

既刊[読解入門編]:共通テスト・日東駒専・産近甲龍レベルを目指す受験生向け

新刊[読解基礎編]:GMARCH・関関同立・国公立大(最難関を除く)レベルを目指す受験生向け

■著者紹介

岡崎修平(おかざき・しゅうへい)

PHOTOGLISH/岡崎修平塾 代表。「映画・ドラマ・アニメ・ゲームで学ぶオンライン英語塾」を主宰し、生の英語を楽しく学ぶことを追求している。東進ハイスクール(特別講師)、駿台予備学校に出講歴あり。英検1級。著書に『大学入試 Basic Lecture 動画でわかる英文法[読解入門編]』『最新トピック 英語長文 予想問題 自然・科学編』(以上、旺文社)、『1カ月で攻略! 大学入学共通テスト英語リスニング』(アルク)、『高校英文法14日間完成 効率特化型問題集 Agile 300』(かんき出版)、『完全理系専用 英語長文スペクトル』(技術評論社/共著)、『総合英語Ultimate』(啓林館/執筆協力)など。

■書籍概要

書名:大学入試 Basic Lecture 動画でわかる英文法[読解基礎編]

著者:岡崎 修平

定価:1,485円(税込)

ISBN:9784010354872

刊行日:2025年7月2日

体裁:A5判/192ページ/オールカラー

URL:https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035487

【旺文社公式アプリ「英語の友」】

https://eigonotomo.com/

旺文社が刊行する英検(R)・TOEIC(R)L&Rテスト・TOEFL iBT(R)テスト・TEAPなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやWeb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、対応書籍も200冊以上となりました。

