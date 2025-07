ILOやWHOらが参画するGISHW主催の国際シンポジウム『未来への贈り物 80億人の安全・健康・ウェルビーイング』にSHIN-JIGENのバイスプレジデント岡本球夫が登壇します。

株式会社SHIN-JIGEN

“ロボティクスとエッジAI”※1 を武器にブレークスルーをサポートする株式会社SHIN-JIGEN(奈良県奈良市、代表取締役兼CEO:藤本弘道)の岡本球夫バイスプレジデントが、2025年7月16日~18日に開催されるGISHW(Global Initiative for Safety, Health & Well-being at EXPO2025 and Beyond)※2 主催の国際シンポジウム「未来への贈り物 80億人の安全、健康、ウェルビーイング」に登壇いたします。

GISHWは、WHOやILO、L'Oreal、SIEMENSをはじめとした35の安全・健康・ウェルビーイングに関する国際的専門機関・団体、グローバル企業らが、国を超えて結集したイニシアチブ連合。2025年大阪・関西万博の開催に際しても、「安全・健康・ウェルビーイング」をテーマにした連携イベントの実施を多数予定しており、本シンポジウムもその一環となります。

シンポジウムは、ポリシー・トラック(政策論)とプラクティクス・トラック(実践論)の2つに分かれて行われ、岡本は後者のなかのセッション「人口減少に備える社会における人機械協調」に登壇。「人共存に向けたサービスロボットの安全確保の取組み」というテーマで、エッジAIの可能性について紹介します。

岡本 球夫(SHIN-JIGEN バイスプレジデント/エッジAI事業統括)登壇予定

講演タイトル:「人共存に向けたサービスロボットの安全確保の取組み」

日時:7/18(金)16:00-18:00

会場:インテックス大阪 6号館 5F ホールH

セッション名:「人口減少に備える社会における人機械協調」

講演内容:外食産業などで進むロボットの実用化において、最も重要な課題であった“安全性”の実現方法と、今後の普及に向けたエッジAI技術の可能性について紹介します。

※1:エッジAI……AIによる情報処理を、クラウド上ではなく、ネットワークのエッジ(端末やデバイス)側でおこなう技術。リアルタイム性やセキュリティ、通信コストの面で大きなメリットがあるほか、AIの力をより社会活動や実生活に即したかたちで実装できることから、“インフラの概念を変える技術”として注目されている。

※2:GISHW……正式名称はGlobal Initiative for Safety, Health & Well-being at EXPO2025 and Beyond。35の安全・健康・ウェルビーイングに関する国際的専門機関・団体、グローバル企業らが、国を超えて結集したイニシアチブ連合。2025年大阪・関西万博を機に、労働安全衛生とウェルビーイングの向上を目指す。https://gishw.com/

■国際シンポジウム「未来への贈り物 80億人の安全、健康、ウェルビーイング」

万博史上初めてとなる安全・健康・ウェルビーイングをテーマに、2025年大阪・関西万博と連携して開催される国際イベント。GISHW主催。世界中から訪れる人びとに向けて、万博内外の会場で「サミット、世界大会、ILOユースコングレス、国際シンポジウム、フェスティバル、展示会」などのさまざまなプログラムを複合的に実施。



公式サイト:https://gishw.com/ja/symposium-programme-jp/

日時:2025年 7月 17日(木)~18日(金)

会場:インテックス大阪 6号館 5F ホールH(大阪市住之江区)

参加費:6,000円(税込、1名分)

主催:Global Initiative for Safety, Health & Well-being(GISHW)

(共催:セーフティグローバル推進機構、日刊工業新聞社)

詳細ページ:https://corp.nikkan.co.jp/seminars/view/7649

■ 岡本球夫 プロフィール

株式会社SHIN-JIGEN バイスプレジデント/エッジAI事業統括

1970年、大阪生まれ。京都大学大学院工学研究科修了。名古屋大学大学院工学研究科で博士号取得。松下電器産業(現パナソニック)に入社後、サービスロボットの開発や病院用搬送ロボット「HOSPI」の事業化、ロボット・AIの安全品質評価技術の開発、社長直轄プロジェクトなどを担当。産業総合技術研究所の特定集中専門研究員としてAI品質に関する技術開発にも従事し、2023年には経産省の産業標準化事業賞を受賞。2025年より株式会社SHIN-JIGENに参画。エッジ学習型AI事業に取り組んでいる。

<会社概要>

名称 : 株式会社SHIN-JIGEN

所在地 : 奈良県奈良市

代表者 : 代表取締役兼CEO 藤本 弘道

設立 : 2022年5月

URL : https://shin-jigen.co.jp/

公式note: https://note.com/shin_jigen

企業説明: ロボティクスとエッジAI”を武器にゼロイチ事業のブレークスルーをサポート。妄想した未来構想をバックキャストで現在に実装する「未来実装カンパニー」。

