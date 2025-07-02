志田音々 クリスタルフォトパネル、期間限定発売中！
株式会社ワニブックス
志田音々クリスタルフォトパネル
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nz2Z9gRMa10 ]
志田音々クリスタルフォトパネル
株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)は、WEBマガジン「Newsクランチ！」の5周年を記念して、志田音々さんの写真集『ねぇね～』から厳選したカットを使用した「クリスタルフォトパネル」を販売中。
志田音々クリスタルフォトパネル
エポキシ樹脂でコーティングした超美麗なパネルで、耐久性もあり、長期間美しい状態を保つことができます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nz2Z9gRMa10 ]
志田音々さん 本人告知動画
受注受付期限は2025年7月31日(木)23:59まで。
期間限定の完全受注生産品のため、この機会にぜひお買い求めください！
志田音々クリスタルフォトパネル
価格 66,000円(税込)
商品サイズ 334x410mm
発送時期 2025年10月下頃順次発送予定
※諸事情により発送時期が前後する可能性もございます。
受注受付期限 2025年5月1日(木)0:00~2025年7月31日(木)23:59まで
販売ページはこちら→https://wani-special-edition.com