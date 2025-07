JLLÆüËÜË¡¿Í Ìò°÷¿Í»ö¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

ジョーンズ ラング ラサール株式会社

東京 2025年7月2日 - 総合不動産サービス大手JLL(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:河西利信)は、以下の通り役員人事を決議しましたのでお知らせいたします。

退任役員(2025年6月30日付)

ニール ヒッチン取締役 最高執行責任者(COO)

役員体制(2025年7月1日付)

河西 利信代表取締役社長

戸田 裕二取締役 最高財務責任者(CFO)

宮本 淳取締役 プロジェクト・開発マネジメント事業部長

柏木 伸之執行役員 不動産運用サービス事業部長

竹内 竜太執行役員 キャピタルマーケット事業部長

山口 成樹執行役員 オフィス リーシング アドバイザリー事業部長

吉田 薫執行役員 経営企画室長 兼 チーフ インフォメーション オフィサー(CIO)

大沼 聡執行役員 法人事業部長

佐藤 俊朗執行役員 コーポレート営業本部 事業部長 兼

企業不動産アドバイザリー エグゼクティブ ディレクター

上田 武志執行役員 関西支社 支社長 兼 キャピタルマーケット関西代表

ゴウ フイリン ドロレス (呉慧玲)監査役 アジア太平洋地域税務責任者

JLLについて

JLL(ニューヨーク証券取引所:JLL)は、不動産に関わるすべてのサービスをグローバルに提供する総合不動産サービス会社です。オフィス、リテール、インダストリアル、ホテル、レジデンシャルなど様々な不動産の賃貸借、売買、投資、建設、管理などのサービスを提供しています。

フォーチュン500(R)に選出されているJLLは、世界80ヵ国で展開、従業員約112,000名を擁し、2024年の売上高は234億米ドルです。企業目標(Purpose)「Shape the future of real estate for a better world(不動産の未来を拓き、より良い世界へ)」のもと、お客様、従業員、地域社会、そして世界を「明るい未来へ」導くことがJLLの使命です。JLLは、ジョーンズ ラング ラサール インコーポレイテッドの企業呼称及び登録商標です。https://jll.com