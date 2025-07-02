Amazon Musicにおける 2025年上半期に日本で最も再生された楽曲の総合および部門別ランキングプレイリスト発表

アマゾンジャパン合同会社

Amazon Musicは本日7月2日、Amazon.co.jpのお客様を対象に、Amazon Musicのストリーミングサービスにおける再生回数を集計し、2025年上半期（集計期間：2025年1月1日～2025年6月4日）に全ジャンルを横断して日本で最も再生された楽曲を1位から50位までまとめたプレイリスト「2025年上半期 Top 50 総合チャート」を発表しました。これは、週間ランキングで人気プレイリスト「Japan Top 50」の上半期総集編となります。また、音楽ジャンル別に分けた5部門のランキング「2025年上半期 Top 50 J-POP」「2025年上半期 Top 50 J-ROCK」「2025年上半期 Top 50 J-Hip Hop」「2025年上半期 Top 50 ANIME」「2025年上半期 Top 50 K-POP」も発表しました。これらのプレイリストは、Amazon Musicが展開されている世界各国で公開されています。

「2025年上半期 Top 50 総合チャート」では、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が堂々の1位を獲得し、同アーティストの楽曲がトップ10に6曲ラインクインする快挙を達成しました。さらに「ライラック」は、「2025年上半期 Top 50 J-POP」「2025年上半期 Top 50 ANIME」でも1位を獲得しました。これによりMrs. GREEN APPLEは、3部門で首位を獲得するとともに、各部門のトップ10に複数の楽曲がランクインするという成果を挙げ、日本の音楽シーンにおける圧倒的な存在感を示しました。

また、「2025年上半期 Top 50 J-ROCK」では、サカナクションの「怪獣」が堂々の1位を獲得、「2025年上半期 Top 50 J-Hip Hop」では、YZERR, LANA, JP THE WAVY & \ellow Bucksの「Miss Luxury」が1位を獲得、「2025年上半期 Top 50 K-POP」では、ROSE & ブルーノ・マーズによる「APT.」が1位に輝きました。

今回公開されたプレイリストは、Amazon.co.jpのアカウントをお持ちのお客様であれば、無料でダウンロードできるAmazon Musicアプリ、もしくは、Alexa搭載デバイスなど対応するデバイスから、どなたでもお楽しみいただけます。なお、Amazon Music Unlimitedにご登録のお客様以外はシャッフル再生となる場合があります。



2025年上半期 Top 50 総合チャート(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0B3YDBMSR)

（集計期間：2025年1月1日～2025年6月4日）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4612/table/2025_1_d34036332201b97023c361fc2905643e.jpg?v=202507030925 ]

※Amazon.co.jpのお客様を対象にAmazon Musicのストリーミングサービスにおける再生回数を集計

※50位までのフルチャートは、プレイリスト(https://urldefense.com/v3/__https:/music.amazon.co.jp/playlists/B0B3YDBMSR__;!!N96JrnIq8IfO5w!gOYWufsn1u0bp-5tkGnCyV2-7oCZkAq-_Q5LCEgHi30duMYVoz4doKpZloLvr1CEQnGfzG4IMQYBBHxgC84ImgI%24)にて公開しています

2025年上半期 Top 50 J-POP(http://music.amazon.co.jp/playlists/B0B3Y9C44L)

（集計期間：2025年1月1日～2025年6月4日）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4612/table/2025_2_77d1fcf6ad370d727d962f77d3dcf99b.jpg?v=202507030925 ]

※Amazon.co.jpのお客様を対象にAmazon Musicのストリーミングサービスにおける再生回数を集計

※50位までのフルチャートは、プレイリスト(https://urldefense.com/v3/__http:/music.amazon.co.jp/playlists/B0B3Y9C44L__;!!N96JrnIq8IfO5w!gOYWufsn1u0bp-5tkGnCyV2-7oCZkAq-_Q5LCEgHi30duMYVoz4doKpZloLvr1CEQnGfzG4IMQYBBHxghDLGfX8%24)にて公開しています。

2025年上半期 Top 50 J-ROCK(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0BJCTZX8G)

（集計期間：2025年1月1日～2025年6月4日）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/4612/table/2025_3_16f13171434a09cf0091d5f408dc4b83.jpg?v=202507030925 ]

※Amazon.co.jpのお客様を対象にAmazon Musicのストリーミングサービスにおける再生回数を集計

※50位までのフルチャートは、プレイリスト(https://urldefense.com/v3/__https:/music.amazon.co.jp/playlists/B0BJCTZX8G__;!!N96JrnIq8IfO5w!gOYWufsn1u0bp-5tkGnCyV2-7oCZkAq-_Q5LCEgHi30duMYVoz4doKpZloLvr1CEQnGfzG4IMQYBBHxgY6Y8_JA%24)にて公開しています

2025年上半期 Top 50 J-Hip Hop(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0BJCTV835)

（集計期間：2025年1月1日～2025年6月4日）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/4612/table/2025_4_529016a9835d43b4704494b1a6f0d1a2.jpg?v=202507030925 ]

※Amazon.co.jpのお客様を対象にAmazon Musicのストリーミングサービスにおける再生回数を集計

※50位までのフルチャートは、プレイリスト(https://urldefense.com/v3/__https:/music.amazon.co.jp/playlists/B0BJCTV835__;!!N96JrnIq8IfO5w!gOYWufsn1u0bp-5tkGnCyV2-7oCZkAq-_Q5LCEgHi30duMYVoz4doKpZloLvr1CEQnGfzG4IMQYBBHxgZUi_6f8%24)にて公開しています

2025年上半期 Top 50 ANIME(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0B3Y8B9BK)

（集計期間：2025年1月1日～2025年6月4日）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/4612/table/2025_5_0efedf2ad6629e1a50c5781e44c61c15.jpg?v=202507030925 ]

※Amazon.co.jpのお客様を対象にAmazon Musicのストリーミングサービスにおける再生回数を集計

※50位までのフルチャートは、プレイリスト(https://urldefense.com/v3/__https:/music.amazon.co.jp/playlists/B0B3Y8B9BK__;!!N96JrnIq8IfO5w!gOYWufsn1u0bp-5tkGnCyV2-7oCZkAq-_Q5LCEgHi30duMYVoz4doKpZloLvr1CEQnGfzG4IMQYBBHxgt87A_ik%24)にて公開しています

2025年上半期 Top 50 K-POP(https://music.amazon.co.jp/playlists/B0B3Y8LQQ1)

（集計期間：2025年1月1日～2025年6月4日）

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/4612/table/2025_6_26f8689db009d7ace24563a992f44a82.jpg?v=202507030925 ]

※Amazon.co.jpのお客様を対象にAmazon Musicのストリーミングサービスにおける再生回数を集計

※50位までのフルチャートは、プレイリスト(https://urldefense.com/v3/__https:/music.amazon.co.jp/playlists/B0B3Y8LQQ1__;!!N96JrnIq8IfO5w!gOYWufsn1u0bp-5tkGnCyV2-7oCZkAq-_Q5LCEgHi30duMYVoz4doKpZloLvr1CEQnGfzG4IMQYBBHxgsNORA2s%24)にて公開しています

Amazon Musicについて

Amazon Music は、音楽、ポッドキャスト、カルチャーを通じてファン、アーティスト、クリエイターをつなぐ、没入型オーディオエンターテインメントサービスです。Amazon Musicは、キュレーションされ、パーソナライズされたプレイリストや、アーティストのライブ配信、Amazon独占配信のポッドキャストなど、ファンが愛するものをより身近に感じられるようなコンテンツが満載です。プライム会員は、1億曲以上の楽曲のシャッフル再生ほか、自由に曲を選んで再生できる厳選プレイリストや人気のポッドキャストをお楽しみいただけます。Amazon Music Unlimitedに会員登録すると、1億曲以上をHDで、さらにUltra HDと空間オーディオもご利用いただけます。Amazon Musicは、無料でダウンロードできるAmazon Musicアプリ、もしくは、Alexa搭載デバイスなど対応するデバイスをご用意いただければ、どなたでもお楽しみいただけます。詳しくは、amazon.co.jp/music(https://www.amazon.co.jp/music)をご覧ください。