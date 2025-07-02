「エンジン０１（ゼロワン）in 加賀温泉」オープニング・クロージングイベントのチケット先行販売を開始

加賀市

加賀市は、加賀市合併20周年および山代温泉開湯1300年を記念して、地域文化の学び直しを起点とした郷土愛の醸成やブランド発信、観光・地域経済の活性化、能登半島地震への復興支援を目的に、エンジン０１文化戦略会議オープンカレッジ「エンジン０１ in 加賀温泉」を9月に開催いたします。

日本を代表する表現者や有識者など、約100人が加賀市に集まり、約100の多彩な講座を予定しており、この度「オープニングイベント」と「クロージングイベント」についてチケットの先行販売を開始いたしますので、ご案内いたします。

■オープニングイベント

と き：9月5日（金）

ところ：みやびの宿 加賀百万石 本館1階「五彩」

（石川県加賀市山代温泉11-2-1）

□閉会式／オープニングシンポジウム１.「ド～するニッポン？～混迷する世界の中で」

13：00～14：45

登壇者：

田原総一朗（ジャーナリスト）

津田大介（ジャーナリスト／メディア・アクティビスト）

夏野 剛（株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 CEO）

三浦瑠麗（国際政治学者）

和田秀樹（医師／日本映画監督協会理事）

□オープニングシンポジウム２.「加賀百万石の歴史と能登の復興」

15：15～16：45

登壇者：

磯田道史（歴史学者）

大樋年雄（日本藝術院会員/十一代大樋長左衛門）

辰巳琢郎（俳優／「日本のワインを愛する会」会長）

■クロージングイベント

と き：9月7日（日）

ところ：加賀市文化会館（石川県加賀市山代温泉北部2丁目68）

□円陣コンサートKAGAスペシャル

13：00～14：30

司会・企画構成：

辰巳琢郎（俳優／「日本のワインを愛する会」会長）

池田卓夫（音楽ジャーナリスト）

出演：

大友直人（指揮者）

熊本マリ（ピアニスト）

林 英哲（太鼓奏者／作曲・演出家）

堀江貴文（SNS media & consulting 株式会社 ファウンダー）

ゲスト：

オーケストラ・アンサンブル金沢メンバー、英哲風雲の会

□クロージングシンポジウム「ニッポンの観光をカガくする！KAGAを世界へ」／閉会式

15：00～16：45

登壇者：

勝間和代（経済評論家）

大樋年雄（日本藝術院会員/十一代大樋長左衛門）

竹山 聖（建築家）

辰巳琢郎（俳優／「日本のワインを愛する会」会長）

林 真理子（作家／学校法人日本大学理事長）

ゲスト：

宮元 陸（加賀市長）

■チケット販売情報

料金：各800円

販売開始日：7月2日（水）10時～

販売場所：チケットぴあ、全国のセブン-イレブン

チケット詳細はhttps://t.pia.jp/

※オープニングイベント、クロージングイベント以外のそのほか講座については、7月12日（土）の販売開始を予定しています。

■エンジン０１in 加賀温泉 概要

と き：9月5日（金）～9月7日（日）

ところ：みやびの宿 加賀百万石、加賀市文化会館ほか

主 催：エンジン０１文化戦略会議

共 催：エンジン０１ in 加賀温泉実行委員会

2025年度オープンカレッジ実行委員会：

大会委員長：辰巳琢郎

大会副委員長：大樋年雄、三浦瑠麗

大会委員：勝間和代、宋 美玄、中江有里、中瀬ゆかり、夏野 剛、東村アキコ、日比野克彦、前田裕二、鎧塚俊彦、和田秀樹

コピー担当：小西利行

アートディレクター：浅葉克己

アドバイザー：林 真理子

大会公式HP：

https://kaga-city.jp/enjin01_kaga-onsen

大会公式SNS：

Instagram enjin01_kagaonsen

X @enjin01_kaga