バーチャルシンガー・花譜とCHiCO　“新感覚”Wコラボ楽曲のMusic Videoを2曲同時公開！

KAMITSUBAKI STUDIO/PHENOMENON RECORD所属のバーチャルシンガー・花譜と

CHiCOは、「Story Tellers」「撃って」(ヨミ:ブッテ)の2曲のMusic Videoを2025年7月2日(水)に同時公開しました。

■「Story Tellers」MV

■「撃って」MV

「Story Tellers」「撃って」は、4月29日(火・祝)に開催されたLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)でのCHiCOワンマンライブ「LAWSON presents CHiCO 1st Hall Live "CONFETTi"」に花譜がゲスト出演した際に”2曲同時”サプライズ披露されたものです。

CHiCOの歌唱活動を長年リスナーとしてフォローしていた花譜。彼女のレギュラーラジオ番組「ぱんぱかカフぃ(R)」(InterFM)にCHiCOがゲスト出演した際に初対面を果たしてからの縁で相思相愛のコラボレーションが実現しました。

今回、6月25日(水)にデジタルリリースされた2曲のMVを花譜とCHiCOそれぞれのYouTubeチャンネルにて公開しています。

■SPYAIRのMOMIKEN・UZ、清竜人ら豪華アーティストが楽曲制作に参加

CHiCOとSPYAIRのMOMIKENの共作による詞と同じくSPYAIRのUZが曲を手がけた、ストレートな未来への希望を謳う「Story Tellers」、清竜人が手がけ未来へ思い耽る耽美な世界観を表現した「撃って」の2曲が、それぞれCHiCOサイド、花譜サイドから配信され早くも人気プレイリストに多数ピックアップされています。

■MVのテーマは「未来を描く」─主人公の画家が抱える二面性

大瀬良匠が監督を務めた2作は、「未来を描く」をテーマに主人公の画家が抱える二面性を表現しながら生きるための強い意思で前進しようとする大作。花譜とCHiCO、二人の女性アーティストが主人公の内面に寄り添いながら、「どちらも自分」であることを楽曲を通じて肯定しています。

主人公を演じたのは気鋭の俳優・渡辺色。二つの作品を繋ぐ象徴として「自分の中にある別の自分」という重要な役の見事に演じ切り、まるで永遠にループするような内面世界を二本の映像作品で表現する新感覚の連作が完成しました。

今回公開された映像作品を通じてそれぞれのステージで同時代に活躍する二人の女性アーティストそれぞれの世界観と、奇跡の交差を繰り返しお楽しみください。

■大瀬良匠監督コメント

「撃って」は、理想と現実の狭間で揺れる中「画」を描き刻み魂を燃やし戦う、とある人間の生きる衝動の記録を描き、「Story Tellers」は、白紙となったページに未来の希望を「絵」を描き紡いでいく、とある人間の生きる衝動の記録を描きました。

■アーティストコメント

CHiCO×花譜「Story Tellers」

MOMIKEN(SPYAIR)

今回作詞をするにあたり、ボーカリストであるCHiCOさん本人の言葉が入っている方がより歌に感情が乗って良い作品になるんじゃないかな?と思い、共作のお願いをしました。

それに普段、ひとり孤独に文字と向き合っているので、誰かと一緒に言葉を紡げるチャンスだなと思ったのも理由です笑

花譜さんとのコラボレーションではあるものの、まずはCHiCOさんの想いがしっかりと込められた作品にすることを前提に、お互いに妥協せず、何度も細かく意見を交換しあい作っていきました。

結果、誰しもが抱く未来への不安や希望を歌う普遍的な作品になったので、花譜さんが歌うパートにしても、誰にでも共感してもらえるような想いを乗せた歌詞になり、最高のコラボレーションができたのではないかなと思います。

CHiCOさんの想いと僕の願い?笑 が合わさった"Story Tellers"を耳だけではなく文字を追って聴いてもらえたら嬉しいです!

UZ(SPYAIR)

インパーフェクトに続きCHiCOちゃんに2度目の楽曲提供をさせて頂きました。

彼女の圧倒的な歌唱力を信頼して、シンプルにいいメロディーを創ることに専念しました。

花譜さんとの掛け合いも気持ちよく、心にグッとくる一曲になったと思っております!

花譜×CHiCO「撃って」

清 竜人

お二人の声の持つ”神秘性”のような美しさを、最大限活かせるような楽曲を心掛けました。

楽曲を聴き終えた後に、ほんの少し世界の映り方が変わるように、刹那的で衝動的な言葉を紡ぎました。3分間で誰かの世界が変わっていく、そんな想いを歌詞に込めました。

■「Story Tellers」・「撃って」楽曲情報

2025年6月25日(水)デジタルリリース

■CHiCO×花譜「Story Tellers」

作詞:MOMIKEN、CHiCO 作曲:UZ 編曲:tasuku (valornex Inc.)

「Story Tellers」MV

■花譜×CHiCO「撃って」

作詞・作曲・編曲:清 竜人

※「撃って」は花譜“組曲2”第6弾としてリリース

「撃って」MV

■花譜 アーティストプロフィール

「KAMITSUBAKI STUDIO」始まりのバーチャルシンガー。

2018年、当時14歳にしてデビュー。

唯一無二の歌声と世界観を持つバーチャルアーティスト像を確立する。

「組曲」シリーズでのアーティスト・コラボレーションも話題となり、現在YouTube登録者数は100万人、総再生回数は3億回を突破。国内外に熱狂的なファンコミュニティが拡大中。

活動初期からのメインコンポーザー・カンザキイオリと生み出した楽曲は高い評価を受け、2022年8月、日本武道館でのワンマンライブ「不可解参(狂)」を開催。

2024年1月、代々木第一体育館で第2章の幕開けともいえる 4th ONE-MAN LIVE「怪歌」を開催、武道館に続きバーチャルシンガー単独公演として最大規模を更新する初のアリーナ公演を成功させた。

2025年は海外公演も精力的に行っており、未踏の世界へと突き進んでいくこの「ジュブナイルの続き」を目撃せよ。

Official Website:https://kaf.kamitsubaki.jp/

■CHiCO アーティストプロフィール

クリエイターチーム HoneyWorksとのコラボユニット CHiCO with HoneyWorksとして、シングル「世界は恋に落ちている」で2014年にデビュー。

TVアニメ「アオハライド」「まじっく快斗1412」「銀魂」シリーズ、「ハイキュー!! TO THE TOP」 「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」「理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ」 「彼女、お借りします」と数々の大人気アニメの主題歌を担当。

2023年4月8日のZeppツアーファイナル公演をもってCHiCO with HoneyWorksの一時活動休止を発表。

ボーカリスト・CHiCOとして新たな挑戦をするべくソロプロジェクトを始動。

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト:https://kamitsubaki.jp/

