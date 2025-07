【ゲーム開発】アメリカと東京で18年以上活躍するクリエイティブディレクターが解説！7/18（金）セミナー「和ゲーと洋ゲーのUI/UXを徹底比較」のアーカイブ映像を無料配信!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は7月18日(金)、ゲーム業界に携わるクリエイターの方などを対象に、今年5月に開催したオンラインセミナー「和ゲーと洋ゲーのUI/UXを徹底比較~プロジェクトを成功させるための主な違いとベストプラクティス~」のアーカイブ映像を無料配信します。なお、本セミナーは全編英語で実施されましたが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただけます。



※ご自身でオリジナル(英語)または通訳チャンネルを選択することができます。

▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162451/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162451/?rls)

※締切:2025年7月18日(金)13:00





歴史や文化的背景が全く異なる日本と欧米。UI/UXデザインにおいて、その影響はどのようにでているのでしょうか。例えば、日本のUIデザインは密度と視覚的なセンスを重視し、欧米のUIはミニマリズムと機能性を重視する傾向があります。本セミナーでは、そんな日本と欧米のゲームにおけるUI/UXの文化やデザインについて徹底比較します。



講師を務めるのは、東京とアメリカで18年以上の経験を持つクリエイティブディレクター、マシュー・モス氏。本セミナーでは、UI/UXデザインがプレイヤーの期待をどう形作るのか、芸術的なアイデンティティを保ちながらUIをグローバル市場に適応させる方法や、国際的なデザインのためのアクセシビリティとローカライゼーション戦略についても深掘りしました。ご興味をお持ちの方はぜひご視聴ください。



<セミナーの内容>

・UI/UXの文化的基礎

日本のUIデザインは密度と視覚的なセンスを重視し、欧米のUIはミニマリズムと機能性を重視します。これらのアプローチから、ゲームやプロジェクトに活かせる要素を探ります。

・メニュー vs. ダイエジェティックデザイン

日本のゲームはレイヤーメニュー(『モンスターハンター』、『ペルソナ』)を優先し、洋ゲーはインワールドやHUDライト(『DEAD SPACE』、『The Last of Us』)を好みます。UIを「見えない」ようにする場合と、表情豊かで目立つようにする場合の利点を考察します。

・視覚的階層とプレイヤーフロー

日本のUIは学習曲線を想定し、システムを探求するプレイヤーに報酬を与えます。洋ゲーはユーザーを明確に誘導し、素早い理解とオンボーディングを優先します。優れたUIは挑戦させるべきか、決断を容易にするべきかを検証します。

・地域を越えた適応

日本のUIを欧米向けにローカライズする際には視覚的な複雑さを減らすことが多いです。ユーザビリティ規範を尊重しながら、ビジュアルアイデンティティを維持する方法を分析します。

・アクセシビリティとインクルーシビリティ

欧米のスタジオはアクセシビリティを最初からUIに組み込むことが増えていますが、日本のスタジオも徐々に進化しています。ローカライゼーションには文化的な感性が必要です。グローバルなユーザー向けに「インクルーシブUI」を作る方法をお伝えします。



<こんな方におすすめ>

・ゲームデザイナー

・ゲーム開発者

・キャラクターデザイナー

・イラストレーター

・クリエイティブディレクター



※アーカイブ配信のため、ご質問には対応していません。

※通信環境により画像が乱れる場合があります。あらかじめご了承ください。

【アーカイブ録画配信】和ゲーと洋ゲーのUI/UXを徹底比較 ~プロジェクトを成功させるための主な違いとベストプラクティス~

■日時

2025年7月18日(金)12:00~13:00



■場所

オンライン開催(Zoom)



■登壇者

クリエイティブディレクター

マシュー・モス氏

マシュー・モス氏は、ゲームのビジュアル開発において18年以上の経験を持つクリエイティブディレクターです。東京とニューヨークでチームを率い、ディズニー、ナショナルジオグラフィック、テレビ東京、LEGOなどの企業と協力してきました。核心概念、技術、ミッションを調和させて視覚的に魅力的なゲームを作り出すことを目指し、革新的なゲームデザイン、技術の活用、強固なクライアント関係と協力的なチームの育成に情熱を持ち、インスピレーションを与え、楽しませるゲームを提供し続けています。



■対象

・ゲームデザイナー

・ゲーム開発者

・キャラクターデザイナー

・イラストレーター

・クリエイティブディレクター



■参加費

無料



■定員

60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162451/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162451/?rls)

※締切:2025年7月18日(金)13:00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「和ゲーと洋ゲーのUI/UXを徹底比較」セミナー担当

Email:pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



