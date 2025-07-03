メッセージ動画やサイン入りチェキが当たる！東京ヤクルトスワローズオフィシャルダンスチーム「Passion」のオンラインくじが「ぴあオンラインくじサービス Pickzy」にて販売開始！
ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、
2025年7月3日（木）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、東京ヤクルトスワローズオフィシャルダンスチーム「Passion」のくじ販売を開始いたしました。
【Passion 15th anniversary オンラインくじ2025～SUMMER～】
Passion 15th anniversary オンラインくじ2025～SUMMER～
2025年で15年目のシーズンを迎えた、東京ヤクルトスワローズオフィシャルダンスチーム「Passion」のオンラインくじが再び登場！
メンバーからのメッセージ動画や、直筆サイン入りチェキ、浴衣やユニフォーム姿の写真を使用した賞品など、ここでしか手に入らない限定アイテムをご用意しております。
※このくじはどなたでもご参加いただけます。
販売期間：2025年7月3日（木）17:00 ～ 2025年7月21日（月）23:59
販売価格：770円(税込)/1回 7,700円(税込)/10回
販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/42/
賞品：
＜A賞＞メンバーからお名前を呼んでもらえるメッセージ動画
＜B賞＞直筆サイン入りチェキ
＜C賞＞アクリルスタンド
＜D賞＞クリアカード
＜E賞＞デジタル壁紙
※各賞全種のうち、いずれか1つ必ず当たります。
＜10連特典＞
「10回引く」をご購入いただいた方に、 オリジナルポストカード(A5サイズ) をプレゼント！
＜Wチャンス賞＞
下記期間中に「10回引く」にてご購入いただいた中から抽選で各期5名様に、対象メンバーの直筆メッセージ入りオリジナルポストカードをプレゼント！
【第1期】7月3日(木)～7月9日(水)
対象メンバー：MINII、NATSUMI、FUMI、HIIRAGI、SAKURA
【第2期】7月10日(木)～7月15日(火)
対象メンバー：MAYU、AKANEKO、HANA、AKARI、YAKO
【第3期】7月16日(水)～7月21日(月)
対象メンバー：RUNA、CHIKA、AMI、KYOKA、KAREN
▼東京ヤクルトスワローズオフィシャルダンスチーム「Passion」公式サイト
https://www.yakult-swallows.co.jp/pages/guide/cheer
【オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】
インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。
URL：https://pickzy.pia.jp/
購入回数：1回／10回から選択可能
決済方法：クレジットカード、キャリア決済
※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）