メッセージ動画やサイン入りチェキが当たる！東京ヤクルトスワローズオフィシャルダンスチーム「Passion」のオンラインくじが「ぴあオンラインくじサービス Pickzy」にて販売開始！

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ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、


2025年7月3日（木）に、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、東京ヤクルトスワローズオフィシャルダンスチーム「Passion」のくじ販売を開始いたしました。



【Passion 15th anniversary オンラインくじ2025～SUMMER～】



Passion 15th anniversary オンラインくじ2025～SUMMER～

2025年で15年目のシーズンを迎えた、東京ヤクルトスワローズオフィシャルダンスチーム「Passion」のオンラインくじが再び登場！


メンバーからのメッセージ動画や、直筆サイン入りチェキ、浴衣やユニフォーム姿の写真を使用した賞品など、ここでしか手に入らない限定アイテムをご用意しております。


※このくじはどなたでもご参加いただけます。



販売期間：2025年7月3日（木）17:00 ～ 2025年7月21日（月）23:59　


販売価格：770円(税込)/1回　7,700円(税込)/10回


販売ページ：https://pickzy.pia.jp/kujis/42/



賞品：


＜A賞＞メンバーからお名前を呼んでもらえるメッセージ動画


＜B賞＞直筆サイン入りチェキ


＜C賞＞アクリルスタンド


＜D賞＞クリアカード


＜E賞＞デジタル壁紙


※各賞全種のうち、いずれか1つ必ず当たります。



＜10連特典＞


「10回引く」をご購入いただいた方に、 オリジナルポストカード(A5サイズ) をプレゼント！



＜Wチャンス賞＞


下記期間中に「10回引く」にてご購入いただいた中から抽選で各期5名様に、対象メンバーの直筆メッセージ入りオリジナルポストカードをプレゼント！



【第1期】7月3日(木)～7月9日(水)


対象メンバー：MINII、NATSUMI、FUMI、HIIRAGI、SAKURA


【第2期】7月10日(木)～7月15日(火)


対象メンバー：MAYU、AKANEKO、HANA、AKARI、YAKO


【第3期】7月16日(水)～7月21日(月)


対象メンバー：RUNA、CHIKA、AMI、KYOKA、KAREN



▼東京ヤクルトスワローズオフィシャルダンスチーム「Passion」公式サイト


https://www.yakult-swallows.co.jp/pages/guide/cheer







【オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】


インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。



URL：https://pickzy.pia.jp/


購入回数：1回／10回から選択可能


決済方法：クレジットカード、キャリア決済


※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）