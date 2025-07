Steam累計販売数50万本以上 ＆ レビュー好評率94%超えの人気作！ホテル経営シム×恋愛ADV『ヨグ=ソトースの庭』Steam日本語版の実装とNintendo Switch移植が決定！

松竹株式会社

2023年10月に中国語・英語版が発売され、Steamにおいて約8,500件のユーザーレビューのうち94%の好評率で『非常に好評』を獲得している注目作『Yog-Sothoth’s Yard』。そんな本作のパブリッシャーに松竹が新たに加わり、日本語タイトル『ヨグ=ソトースの庭』として日本語ローカライズ版を手掛けることをお知らせいたします。本作は、インディーデベロッパーBone Nailが開発した、“シミュレーション×ADV”という各人気ジャンルの垣根を超えた内容の話題作です。

思わず「かわいい!」と唸ってしまう個性豊かな魅力を持った人外美少女キャラクターたちと共に、ホテル経営とクトゥルフ神話の要素、そして魅力的な物語が融合した独特なゲーム体験を味わうことができます。ぜひSteamウィッシュリストに追加して日本語版の実装をお待ちください!そして、多くのファンの方々のご要望にお応えしてNintendo Switch版の発売も決定しました!今後の発売日やアップデート情報を日本語公式Xでも発信していきますので、今後にご期待ください!

■Steam累計販売数50万本以上のホテル経営シム恋愛ADV『ヨグ=ソトースの庭』

本作は死神、ドラゴン娘、スピリットハンター、バイオロイドのメイドなど、個性豊かな美少女キャラクターたちが従業員として登場し、プレイヤーと一緒にホテルを経営していくシミュレーションADVです。それぞれのキャラクターは独自の物語を持っているため、ゲームを進める中で各キャラクターの背景を知ることも楽しみの一つとして話題を呼んでいます。個性豊かなキャラクターとの交流や恋愛要素もあり、プレイヤーの選択で20種類以上のエンディングを迎えることができます。また、ホテル管理に加え、資源収集や料理、錬金術などの要素、神託システムを活用したSAN値(正気値)の管理も攻略する上で重要なポイントとなっています。

■BitSummitにて日本語デモを初お披露目&”初“日本公式グッズ販売も!

このたび、2025 年 7月18 日(金)~20 日(日) 京都市勧業館みやこめっせにて開催される「BitSummit the 13th」に本作も出展することをお知らせいたします。松竹ブースでは日本語実装されたデモ版を特別に先行試遊体験ができます。そして、日本初の公式グッズ販売やオリジナルノベルティカードも配布予定で、存分に『ヨグ=ソトースの庭』の魅力を発信しますのでぜひお立ち寄りください!

●取扱商品紹介

●ノベルティ

ブースにお越しいただいた方にはオリジナルノベルティカードを1種ランダムでプレゼント!

ヨグ=ソトースの庭 オリジナルノベルティカード(3種)

●ストーリー

この物語は、闇に包まれた負債を背負う古の館を継承するところから始まります。死神、ドラゴン、斬霊師、アンドロイドメイドといった異形のスタッフたちを雇い、ホテル経営に挑戦することになります。謎めいた客人たちが次々と訪れ、それぞれが不可思議な出来事を引き起こします。採掘、冒険、錬金術、レストラン経営など、あらゆる手段を駆使して財を成しましょう。神託(オラクル)の予言に基づいて戦略を調整できますが...

■ゲーム概要

【タイトル】『ヨグ=ソトースの庭』

【リリース時期】未定

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2194530/YogSothoths_Yard/?l=japanese

【価格】未定

【プレイ人数】1名

【ディベロッパー】Bone Nail

【パブリッシャー】Bone Nail, Shochiku

【日本語公式X】https://x.com/YogSothoYard_JP

(C) Bone Nail, 2025. All rights reserved. Licensed & published by Bone Nail.

■『ヨグ=ソトースの庭』を生み出した才能ある開発スタジオ“Bone Nail”

開発者Bone Nailはインディーゲーム開発スタジオで、過去作品として借金返済のために魂を刈り取る『Trainee Death Simulator』やパズル要素のあるシングルプレイヤーゲーム『Blood Flowers』といったシミュレーションとRPGジャンルに注力したタイトルをリリースしてきました。これらの作品もSteamで高い評価を得ています。

そして、この度、『ヨグ=ソトースの庭』の日本のファンに向けた特別メッセージ がBone Nailから届きました。

「日本の皆様、こんにちは!『ヨグ=ソトースの庭」開発者のBone Nailです。いつも応援ありがとうございます!

本ゲームは、可愛いアニメ風のキャラクターたちが織りなす、ちょっと不思議で魅力的な世界が舞台です。ホテル経営ADVをベースに、恋愛シミュレーションなどのビジュアルノベルのような要素も楽しんでいただけます。個性豊かな従業員たちとの出会いや、謎に満ちたお客様との交流を通して、様々な物語が展開されます。

多くの日本のファンの皆さまから日本語の翻訳についてリクエストをいただいておりましたが、様々な問題で実現していませんでした。そしてこの度、松竹株式会社の協力のもと、日本語の実装が決定しました。

また、いつも応援してくださっている皆さんにたくさん遊んでいただけるよう、Nintendo Switchへの移植も決定しました。

日本の皆さまにぜひ、『ヨグ=ソトースの庭』を体験いただき、皆さまからのフィードバックをお聞きできることを楽しみにしております!」