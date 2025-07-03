RecCloud、AIリアルタイム文字起こしのiOSアプリ「RecCloud VoiceCap」をリリース

株式会社ApowersoftAppStoreでのRecCloud VoiceCap

RecCloudは本日、iOSデバイス向けAI文字起こしアプリ「RecCloud VoiceCap(https://apps.apple.com/jp/app/reccloud-voicecap-%E6%96%87%E5%AD%97%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97-%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%B2/id6747061568)」(レックラウドボイスキャプ)を公開しました。時間無制限の録音機能に加え、話者識別機能と6種類の要約テンプレート機能を搭載し、場所を問わない効率的な音声テキスト化を実現します。

RecCloud VoiceCap開発の背景

モバイルでの会議や商談、インタビューなど、場所を問わない働き方が一般化する中、スマートフォンで手軽に利用できる高性能な文字起こしツールへのニーズが高まっています。「RecCloud VoiceCap」は、そのようなニーズに応えるべく開発されました。

RecCloud VoiceCapの主な機能

1. リアルタイム録音- 時間制限のない録音機能- 録音したら自動テキスト化- 録音中文字起こしはないので、会議などに集中できる- オフライン保存対応RecCloud VoiceCap録音画面2. 話者識別機能- 最大15人までの話者を自動識別- 発言者ごとに「話者1」、「話者2」のように名付けられる- 話者名の編集が可能- 発言タイムも表示AI清書による話者認識3. AI文字起こし- 高精度で高速の文字起こし- 文字起こしの翻訳- 内容の要約- 内容についてAIとチャットできるRecCloud VoiceCap AIチャット機能4. 要約テンプレート（6種類）

１.簡潔

要点のみを抽出、クイックレビュー向け

２.詳細

詳しい書き起こし、重要箇所のマーキング

３.会議録

会議メモ&やるべきこと、話者識別対応

４.製品説明

製品の機能、利点・欠点、スペック、活用事例などの説明

５.ビジネス

事業戦略やワークフローなどの要約

６.スピーチ

プレゼンのアウトラインやキーポイントのまとめ

技術仕様

利用シーン

RecCloud VoiceCap要約テンプレート- 対応OS：iOS 15.0以降- 対応ファイル形式：MP4、MOV、M4V、MKV、WebM、MP3、M4A、FLAC、WAV- 処理可能時間：最大5時間- ファイルサイズ制限：動画4GB、音声500MB- 対応言語：日本語、英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、簡体字中国語、繁体字中国語1. ビジネスシーン- 会議・打ち合わせの記録- 商談内容の文字起こし- インタビュー記録- プレゼンテーションの記録2. 学術・研究活動- 研究インタビューの記録- フィールドワークのメモ- 講義内容の記録- ディスカッションの文字起こし3. クリエイティブ活動- インタビュー記事作成- ポッドキャスト制作- コンテンツ企画会議- アイデアメモの記録

などなど

アプリの特長

導入メリット

価格・ダウンロード

今後の展開

■ 会社概要

- シンプルで直感的なUI- クラウド同期による安全な保存- 編集・共有機能の充実- バックグラウンド録音対応RecCloud VoiceCapメイン画面- 場所を問わない文字起こし- 作業時間の大幅削減- 正確な会議記録の作成- 情報共有の効率化- App Store：無料（アプリ内課金あり）- 新規登録ユーザーに無制限機能を1回無料提供- 週間プラン：\1,680から（税別）- 3日間無料トライアルありの年額プランRecCloud VoiceCapの価格- Android版の開発予定- 新規テンプレートの追加- 対応言語の追加- 音声認識精度の継続的な向上

社名： 株式会社Apowersoft

事業内容： AI駆動型マルチメディアサービス・ソフトウェア・アプリの開発・運営

RecCloud VoiceCapの公式サイト： https://reccloud.com/jp/

RecCloud VoiceCap利用規約：https://reccloud.com/jp/voicecap-terms

RecCloud VoiceCapプライバシーポリシー： https://reccloud.com/jp/voicecap-privacy

■ 本件に関するお問い合わせ先

X（旧Twitter）： https://x.com/RecCloud_JP

TikTok： https://www.tiktok.com/@reccloud_jp

Threads： https://www.threads.com/@reccloud_official_jp

メールアドレス： support@reccloud.com