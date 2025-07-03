RecCloud、AIリアルタイム文字起こしのiOSアプリ「RecCloud VoiceCap」をリリース
AppStoreでのRecCloud VoiceCap
RecCloudは本日、iOSデバイス向けAI文字起こしアプリ「RecCloud VoiceCap(https://apps.apple.com/jp/app/reccloud-voicecap-%E6%96%87%E5%AD%97%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%97-%E8%AD%B0%E4%BA%8B%E9%8C%B2/id6747061568)」(レックラウドボイスキャプ)を公開しました。時間無制限の録音機能に加え、話者識別機能と6種類の要約テンプレート機能を搭載し、場所を問わない効率的な音声テキスト化を実現します。
RecCloud VoiceCap開発の背景
モバイルでの会議や商談、インタビューなど、場所を問わない働き方が一般化する中、スマートフォンで手軽に利用できる高性能な文字起こしツールへのニーズが高まっています。「RecCloud VoiceCap」は、そのようなニーズに応えるべく開発されました。
RecCloud VoiceCapの主な機能1. リアルタイム録音
- 時間制限のない録音機能
- 録音したら自動テキスト化
- 録音中文字起こしはないので、会議などに集中できる
- オフライン保存対応
RecCloud VoiceCap録音画面
2. 話者識別機能
- 最大15人までの話者を自動識別
- 発言者ごとに「話者1」、「話者2」のように名付けられる
- 話者名の編集が可能
- 発言タイムも表示
AI清書による話者認識
3. AI文字起こし
- 高精度で高速の文字起こし
- 文字起こしの翻訳
- 内容の要約
- 内容についてAIとチャットできる
RecCloud VoiceCap AIチャット機能
4. 要約テンプレート（6種類）
１.簡潔
要点のみを抽出、クイックレビュー向け
２.詳細
詳しい書き起こし、重要箇所のマーキング
３.会議録
会議メモ&やるべきこと、話者識別対応
４.製品説明
製品の機能、利点・欠点、スペック、活用事例などの説明
５.ビジネス
事業戦略やワークフローなどの要約
６.スピーチ
プレゼンのアウトラインやキーポイントのまとめ
RecCloud VoiceCap要約テンプレート
技術仕様- 対応OS：iOS 15.0以降
- 対応ファイル形式：MP4、MOV、M4V、MKV、WebM、MP3、M4A、FLAC、WAV
- 処理可能時間：最大5時間
- ファイルサイズ制限：動画4GB、音声500MB
- 対応言語：日本語、英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、ポルトガル語、簡体字中国語、繁体字中国語
利用シーン1. ビジネスシーン
- 会議・打ち合わせの記録
- 商談内容の文字起こし
- インタビュー記録
- プレゼンテーションの記録
2. 学術・研究活動
- 研究インタビューの記録
- フィールドワークのメモ
- 講義内容の記録
- ディスカッションの文字起こし
3. クリエイティブ活動
- インタビュー記事作成
- ポッドキャスト制作
- コンテンツ企画会議
- アイデアメモの記録
などなど
アプリの特長- シンプルで直感的なUI
- クラウド同期による安全な保存
- 編集・共有機能の充実
- バックグラウンド録音対応
RecCloud VoiceCapメイン画面
導入メリット- 場所を問わない文字起こし
- 作業時間の大幅削減
- 正確な会議記録の作成
- 情報共有の効率化
価格・ダウンロード- App Store：無料（アプリ内課金あり）
- 新規登録ユーザーに無制限機能を1回無料提供
- 週間プラン：\1,680から（税別）
- 3日間無料トライアルありの年額プラン
RecCloud VoiceCapの価格
今後の展開- Android版の開発予定
- 新規テンプレートの追加
- 対応言語の追加
- 音声認識精度の継続的な向上
■ 会社概要
社名： 株式会社Apowersoft
事業内容： AI駆動型マルチメディアサービス・ソフトウェア・アプリの開発・運営
RecCloud VoiceCapの公式サイト： https://reccloud.com/jp/
RecCloud VoiceCap利用規約：https://reccloud.com/jp/voicecap-terms
RecCloud VoiceCapプライバシーポリシー： https://reccloud.com/jp/voicecap-privacy
■ 本件に関するお問い合わせ先
X（旧Twitter）： https://x.com/RecCloud_JP
TikTok： https://www.tiktok.com/@reccloud_jp
Threads： https://www.threads.com/@reccloud_official_jp
メールアドレス： support@reccloud.com