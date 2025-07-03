CNCF アニュアル レポート 2024 日本語版を公開
The Linux Foundation Japan
CNCF アニュアル レポート 2024 日本語版
- 日本語版 CNCF 2024 アニュアル レポート: 新たな高みへ挑む！(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/07/cncf-annual-report-2024-jp/)
- オリジナル版 (英語) CNCF 2024 ANNUAL REPORT: SCALING NEW HEIGHTS!(https://www.cncf.io/reports/cncf-annual-report-2024/)
- メンバーシップ
- エンドユーザー コミュニティ
- CNCFプロジェクトの成長速度
- セキュリティ
- Phippy and Friends
- DEI
- DEIコミュニティハブ
- コミュニティアワード
CNCF アニュアル レポート 2024 日本語版
本日、Cloud Native Computing Foundation (CNCF) の2024年アニュアルレポート 日本語版が公開されました。
以下より、全文をご覧いただけます:
- 日本語版 CNCF 2024 アニュアル レポート: 新たな高みへ挑む！(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2025/07/cncf-annual-report-2024-jp/)
- オリジナル版 (英語) CNCF 2024 ANNUAL REPORT: SCALING NEW HEIGHTS!(https://www.cncf.io/reports/cncf-annual-report-2024/)
2024年はCloud Native Computing Foundationにとって非常に重要な年になりました。Kubernetesの誕生10周年（#kuberTENes）を迎え、インドで初めてKubeCon + CloudNativeConカンファレンスを開催し、Kubestronautプログラムを立ち上げ、世界各地でKCD（Kubernetes Community Days）の開催数を増やし、そしてもちろん、ほぼあらゆる技術分野でクラウドネイティブ技術の限界に挑み続けました。
ぜひ、アニュアルレポート全文をご覧ください。
目次
はじめに
2024年の勢い
- メンバーシップ
- エンドユーザー コミュニティ
イベント
教育
プロジェクトの最新情報と満足度
- CNCFプロジェクトの成長速度
- セキュリティ
- Phippy and Friends
コミュニティと多様性への取り組み
- DEI
- DEIコミュニティハブ
- コミュニティアワード
メンタリング
資金提供
日本語版翻訳協力：小笠原徳彦