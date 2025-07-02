【APEXカスタム大会開催決定！】見知らぬ連絡先から一通のメール。送り主は……!?『FPSゲームのコーチを引き受けたら依頼主が人気VTuberの美少女だった1』7/4(金)発売／PASH! コミックス
「FPSゲームのコーチを引き受けたら依頼主が人気VTuberの美少女だった1」
漫画：真広 吏希
原作：すかいふぁーむ
キャラクター原案：みすみ
発売日：2025年7月4日
定価：700円+税
ISBN：9784391165388
●あらすじ
古いパソコンを久しぶりに起動した蒼井怜は、
見知らぬ連絡先から一通のメールが届いていることに気づいた。
Ｓｕｍｍｉｔ Ｃｒｏｓｓ=サミットクロス。
かつて怜がプレイヤー名：reeenとしてやり込み、
辞めてしまったFPSゲーム。
そのコーチを依頼したいという内容だった。
このタイミングでの依頼に興味を持った怜は、
話だけでも聞こうとコンタクトを取ってみる。
すると、そこに現れたのは超絶美少女で、
人気VTuberの火鳥アリサだった!?︎
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/318936
●第１回えふぶいカスタム開催決定！
紙の書籍購入で、カスタム抽選応募券が付いてくる。
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※電子版の書籍には抽選応募券は付きませんので、あらかじめご了承ください。
●関連情報
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【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
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