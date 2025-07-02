【激動のコミカライズ第4弾！】騎兵の動きを封じるため、死神参謀は自ら囮に──!?『マスケットガールズ！～転生参謀と戦列乙女たち～ 4』7/4(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
漫画：飛鳥 あると
●あらすじ
特典情報はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/318937
「マスケットガールズ！～転生参謀と戦列乙女たち～ 4」
漫画：飛鳥 あると
原作：漂月
キャラクター原案：sakiyamama
発売日：2025年7月4日
定価：700円+税
ISBN：9784391165180
●あらすじ
騎兵の動きを封じるため、
死神参謀、自ら囮になる!!
縦横無尽に駆けるキオニス騎兵に蹂躙され、
第二師団は大混乱、ジヒトベルグ元帥は討死…。
歴史的敗北の中、第六特務旅団は撤退することに。
敵の追撃を凌ぐため、死神参謀ユイナーは
砲兵隊を中心に陣地を構築し迎え打つ！
特典情報はこちら！ :
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