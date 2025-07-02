「計測・検査・センサ展」に出展 異常監視システム「ANOMALY WATCHER」などを展示
キヤノンマーケティングジャパングループのキヤノンITソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金澤 明、以下キヤノンITS）は、2025年7月9日（水）から7月11日（金）に開催される「計測・検査・センサ展」に出展します。
出展製品「ANOMALY WATCHER」ロゴ
「異常の早期発見は映像技術にお任せ」をテーマに、製造業の品質/安全/効率の向上を支援する最新の映像解析ソリューションを展示します。ブースでは、異常監視システム「ANOMALY WATCHER」の活用例を実験/評価などのユースケースごとに動画で紹介します。また、AIを活用した製造業向けの姿勢検知ソリューションを参考展示します。
会期最終日の7月11日には、「画像解析による品質トレーサビリティと保守保全業務の効率化」と題し、会場内の特設会場で15時10分より講演を行います。
■出展製品
・異常監視システム「ANOMALY WATCHER」
・姿勢推定AI ※参考出展
■ものづくりセミナー登壇
□日 時：2025年7月11日（金） 15：10～15：30 ものづくりNEXTセミナー１.
□会 場：5ホール-セミナー会場B
□タイトル：画像解析による品質トレーサビリティと保守保全業務の効率化
□講師：キヤノンITS エンベデッドシステム事業部 エンベデッドシステム事業企画本部 原 有佑
■計測・検査・センサ展(ものづくりワールド[東京])開催概要
□日 時：2025年7月9日（水）～ 2025年７月11日（金）
□会 場：幕張メッセ キヤノンITSブースNo.41-56
□主催：RX Japan株式会社
□入場料：無料（事前来場登録が必要です）
□来場登録：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1395517761076617-TOA
●一般の方のお問い合わせ先
組込みソリューション担当 https://reg.canon-its.co.jp/public/application/add/713
●ANOMALY WATCHERホームページ
https://www.canon-its.co.jp/solution/industry/manufacturing/embedded/anomaly-watcher