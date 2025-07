TikTok、Sukebanとパートナーシップを締結。ロサンゼルス開催の「Anime Expo 2025」で没入型のファン体験を提供

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、日本発の女子プロレスリーグで、ライブイベントを提供するエンターテインメントブランドの「Sukeban(https://sukeban.com/)」とパートナーシップを締結しました。本パートナーシップにおいて、2025年7月3日(木)から6日(日)までロサンゼルスで開催されるAnime Expo 2025にて、特別な体験型イベントを展開いたします。

本パートナーシップのもと「Anime Expo 2025」で実施する取り組みでは、アニメ・マンガを中心に日本文化をテーマとしたインタラクティブで多様なプログラムを通じて、来場者がSukebanの世界観に没入できるユニークな空間を創出します。



Sukebanは、女子プロレスとアニメ・マンガ・ファッション・ビューティーなどのエンターテインメント要素を融合させた革新的なスタイルで国際的に高く評価されており、東京を拠点に活躍する実力派・人気レスラーたちが多数出演しています。



Sukebanのファンカルチャーはリングの中だけにとどまらず、本パートナーシップを通じて、TikTok上で舞台裏の様子や個性あふれるレスラーたちのキャラクター、さらにはファッションやビューティーに至るまで、Sukebanの世界観を余すことなく楽しむことができます。

さらに、TikTokは、Anime Expo 2025にて実施されるSukeban初となるタイトルマッチ「Sukeban World Championship Fight」において、プレゼンティングパートナーを務めます。本試合はAnime Expo 2025の注目パフォーマンスの一つとして、7月5日(土)に開催される予定です。



加えて、今回のAnime Expo 2025で展開される複数日程にわたる体験型イベントでは、メイクアップアーティスト Kali Kennedy氏(@kennedy5ever(https://www.tiktok.com/@kennedy5ever?lang=en))によるメイクアップデモンストレーション、ゆりやんレトリィバァ氏とSukebanレスラーによるファン参加型リングデモンストレーション、ネイルアーティスト 川尻メイ氏(@nailsbymei(https://www.tiktok.com/@nailsbymei?lang=en))によるネイルデモ&抽選会、リング上におけるカラオケ体験、特別上映会など、多彩なコンテンツを用意しています。



なお、Anime Expo 2025では本パートナーシップ以外に、「TikTok Awards Japan」2024でCreator of the Yearを受賞した「SATOYU(^↓^)OHIOBOSS」(@satoyu727(https://www.tiktok.com/@satoyu727))、Anime Fan Creator of the Yearを受賞したTheAnimeMen(@theanimemen(https://www.tiktok.com/@theanimemen))等が登壇するアニメをテーマとしたパネルイベントもTikTok Japanの協力のもと、開催されます。



実際に会場に足を運べない方々も、TikTok上でリアルタイムにAnime Expo 2025に関連したイベントの模様を体感できるので、TikTok上でAnime Expo 2025に関連した情報をチェックしてください。



■ 開催概要

・日程: 2025年7月3日(木)~7月6日(日)/期間中は毎日12:00よりプログラムを開始

※7月5日(土)は「Sukeban World Championship Fight」を開催(19:00開場/20:00試合開始)

※「Sukeban World Championship Fight」チケット:

https://www.showclix.com/event/ax25-sukeban-scx25-t07/listing

・会場: Anime Expoロサンゼルス・コンベンションセンター 会場内 North Plaza(West Hall屋外エリア):「Sukeban | TikTok Fan Experience」エリア



■ プログラム詳細およびスケジュール(予定):

2025年7月3日(木)

・12:00: Sukeban クラフトワークショップ

・14:00: メイクアップアーティスト Kali Kennedy氏によるメイクアップデモ&抽選会

・16:00: レスラーによるサイン会

・18:00: ファン向けリング体験&記念撮影セッション

・19:30: 特別上映会

・21:30: リング上におけるカラオケ体験

2025年7月4日(金)

・12:00: ネイルアーティスト 川尻メイ氏によるネイルデモ&抽選会

・14:30: ヘアスタイリスト Dennis Lanni氏によるヘアスタイリングデモ&抽選会

・17:00: 女優・コメディアン ゆりやんレトリィバァ氏によるトークセッション

・18:00: ゆりやんレトリィバァ氏とSukebanレスラーによるファン参加型リングデモンストレーション

・19:00: ファン向けリング体験&記念撮影セッション

・20:00: 特別上映会

・21:30: リング上におけるカラオケ体験

2025年7月5日(土)

・19:00~22:00: Sukeban World Championship Fight

2025年7月6日(日)

・12:00: ファン向けリング体験&記念撮影セッション

・14:00: 特別上映会

■ 公式TikTokアカウント:https://www.tiktok.com/@sukeban_world?lang=en(@sukeban_world)



【Sukebanについて】

Sukeban(スケバン)とは、日本の女子プロレスを核に、アニメ、マンガ、ファッション、ビューティーなどのカルチャーを融合させた、次世代のライブエンターテインメントブランドです。東京を拠点に、世界中で活躍する個性豊かなパフォーマーたちによって構成されており、ストーリー性のあるプロレスショーやビジュアル美に富んだ世界観で、国際的にも熱狂的な支持を集めています。

「Sukeban」という名前は、日本の1970~80年代に存在した不良少女グループ「スケバン(助番)」に由来し、伝統的な“強さ”と“美しさ”をあわせ持つ女性像を現代的に再構築したものです。リングの上ではもちろん、SNS、ライブイベント、ファッション、映像作品など、あらゆるプラットフォームで物語が展開され、ファンはその世界に“没入”していくことができます。



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。