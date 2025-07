STORES、対面セミナー「ブランドの“推し活”設計図 ─ 選ばれ続けるECとは」を7月30日（水）に開催

STORES 株式会社

お店のデジタル化を支援する STORES 株式会社(以下、STORES)は、株式会社ウェブライフ(BiNDec)、Firework Japan株式会社と共催で、対面セミナー「ブランドの“推し活”設計図 ─ 選ばれ続けるECとは」を2025年7月30日(水)に開催します。

本セミナーは、D2Cブランドを運営する経営者や担当者、CRM施策やSNS運用を担うマーケティング担当者、ECの売上成長を目指す運用担当者を対象に、顧客のファン化を通じて売上成長を目指す、体験設計から実装方法までをわかりやすくご紹介します。

詳細ページ:https://bindec.jp/seminar/555953146267

(株式会社ウェブライフのサイトに遷移します)

〈こんな方におすすめ〉

■セミナー開催の背景

- D2Cブランドの立ち上げから拡大フェーズにある経営者・事業責任者- CRMやSNS、広告運用を担当しているマーケティング担当者- CRMの導入やリピート施策の最適化を検討しているEC運用担当者- EC運用でLTV強化や売上拡大を目指している事業者

日本国内のECの市場規模は、右肩上がりの成長を続けており、2023年にはBtoCの市場規模は24.8兆円(前年22.7兆円、前々年20.7兆円)に達し、前年比9.2%増と拡大しています(※1)。一方で、出店者数やチャネルの増加により、新規顧客を増やし続ける難しさも顕在化しています。

こうした背景の中で、LTV(顧客生涯価値)を高めるには、単なる利便性や価格ではなく「顧客との深い関係づくり」がより重要になっています。どのように共感を生み、ブランドを応援したいと思ってもらうかが、選ばれ続けるための鍵です。

本イベントでは、D2Cブランドの立ち上げ期から拡張期の経営者・事業責任者、CRM施策やSNS運用を担うマーケティング担当者、売上成長を目指すEC担当者を対象にセミナーを開催します。Shopify構築サービス「BiNDec」を提供するウェブライフ、動画マーケティングプラットフォームを展開する Fireworkと共に、動画マーケティング、CRM施策、Shopifyや STORES 活用を通じ、顧客を「ファン」に育て、売上成長につなげる戦略を紹介します。

長期的な関係を育み、購買までを一気通貫するチャネル横断型のEC体験設計のヒントを、それぞれの専門領域からお届けします。

※1:経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめ」(https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240925001/20240925001.html)より

■ 開催概要

【テーマ】

「ブランドの“推し活”設計図 ─ 選ばれ続けるECとは

~感情ドリブンな購買行動のリアルを徹底解剖~」

【開催日時】 2025年7月30日(水)17:00~19:30(受付開始16:30)

【開催形式】オフライン開催

【会場】STORES 株式会社オフィス

【住所】東京都渋谷区東3丁目16-3 エフ・ニッセイ恵比寿ビル

【定員】50名(先着順)

【参加費】無料(事前申込制)

【主催】株式会社ウェブライフ、Firework Japan株式会社、STORES 株式会社

・お申込み方法:下記URLよりお申し込みください ※申込締切:7月29日(火)23:59

https://bindec.jp/seminar/555953146267 (https://bindec.jp/seminar/555953146267)

◆ タイムテーブル (17:00~18:30/90分)

◆ ネットワーキング(18:30~19:30/60分)

◆ 登壇者プロフィール

- 16:30 開場・受付開始- 17:00 開会挨拶- 17:05 セッション1. STORES 株式会社- - 「すべてのチャネルを『ファン創出接点』に。単一IDとデータ統合で実現する、ブランド横断体験」- 17:15 セッション2. Firework Japan株式会社- - 「感情が動く瞬間を捉える。動画・ライブで“推し活”を可視化」- 17:25 セッション3. 株式会社ウェブライフ(BiNDec)- - 「すべての接点を仕組みに変える。Shopifyで描く“推し活EC”全体設計」- 17:35 3社によるクロストーク- - 「感情ドリブンで売れる仕組みの創り方」- 18:15 セミナー終了- 18:30 ネットワーキング開始- 19:30 終了

株式会社ウェブライフ 代表取締役

山岡 義正 氏

ワシントン大学ビジネスプログラム修了後、富士通ビジネスシステムで基幹システム導入やEC業務改善に従事。2007年にウェブライフジャパンを設立し、EC-CUBEによる構築支援を経て、2017年からShopifyを基盤に事業領域を広げる。現在はShopify Premierパートナーとして「BiNDec」を展開。事業フェーズに応じた課題整理と支援設計を強みとし、構築から運用・グロースまで効率化するパッケージ型ソリューションを提供している。

Firework Japan株式会社 Sir.Marketing Manager

大里 紀雄 氏

大手Web制作会社にてチーフデータアナリストとして、DMPの構築や活用支援、広告運用に従事。その後、マルケトでシニアビジネスコンサルタントとして、大手企業から中小企業まで幅広い業界でMAツールの導入や戦略構築を支援。さらに、複数の事業会社で大規模カンファレンスの企画運営やオウンドメディアの構築、アジアパシフィック地域でのマーケティング戦略立案・広報活動など、幅広い業務を経験。これまでの豊富な実績を背景に、Fireworkが提供する動画マーケティングソリューションの魅力と実践的な活用方法について、戦略的視点から解説します。

STORES 株式会社 執行役員 ビジネスグロース部門長

内田 皓大

2013年、株式会社リクルートホールディングスに入社。メディア・店舗ビジネスにおける法人営業、営業企画、商品企画、事業企画など幅広く担当。2021年10月にSTORES 株式会社に入社。買収先企業のPMIや新規事業の立ち上げを担当した後、2024年1月から執行役員を務める。現在は、オムニチャネル戦略および売上向上に貢献する「STORES」の各サービスの普及を推進。飲食・小売業者へのオムニチャネル推進・DX化に強みを持つ。





■株式会社ウェブライフ

前身の株式会社ウェブライフジャパン時代から、EC-CUBEによる構築支援で10年の実績を重ね、2007年よりShopify構築をスタート。Shopify Premierパートナーとして多数の事業者を支援し、2021年にはShopify Plus Partner of the Yearを受賞。2022年の新設合併で株式会社ウェブライフを設立し、Shopifyアプリを開発・仕組み化した「BiNDec」を展開。2023年にはShopify Plus Upgrade Partner of the Yearを受賞。ノーコードCMS「BiNDup」、ブランドプロデュースやCG・映像制作を担うクリエイティブ事業も展開しています。

https://web-life.co.jp/

■Firework Japan株式会社

米シリコンバレー発のFireworkは世界37ヶ国で動画マーケティングプラットフォームを展開しています。9,000以上のサイトで導入され、ショート動画やライブ配信を通じて顧客の感情を動かし、“推し活”を促進します。自社サイトに動画をノーコードで簡単に埋め込み、スムーズな購買導線とデータ活用を実現。アパレル、化粧品、小売など幅広い業種でCVR向上に貢献しています。さらに、業種別の豊富な成功事例を持つ専任コンサルタントによる迅速な立ち上げと継続的なPDCA運用で、ROI最大化をお約束します。

https://firework.com/jp(https://firework.com/jp)

■ STORES 株式会社

STORES 株式会社は、「Just for Fun」のミッションのもと、こだわりや情熱に駆動される経済を目指しています。小売、飲食、サービス業を中心とする中小事業者の店舗運営を支える幅広いプロダクトを提供しています。顧客データを基盤とした「STORES」のプロダクトを通じて、事業者の持続的な売上成長をサポートし、個性豊かで多様な商いがあふれる社会を実現します。詳しくは https://www.st.inc をご覧ください。