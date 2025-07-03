【取材案内】次世代小型モビリティ「Lean3」試乗、スタートアップパビリオンなど まだ見ぬワクワクがここに！

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、2025年7月9日（水）～11日（金）の3日間、日本最大級 1,800社が集う ものづくりワールド[東京] にて、各種イベントを開催する。Leanモビリティの試乗やスタートアップパビリオンの実施、同業他社との交流会な3日間にわたり実施しますので、下記より詳細をご確認のうえ ご来場、ご取材くださいませ。

【イベント1】次世代小型モビリティ Lean3 展示・試乗体験

Lean Mobilityが開発する「Lean3」の国内初一般向け試乗会を【120名様／日】限定で3日間実施します。小型・軽量ながら高い安定性と快適な乗り心地をぜひ体験ください。

※整理券には限りがございます。取材が必要な方は 事前に下記連絡先よりお問合せくださいませ

詳細を見る :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/visit/event.html#mobility

【イベント2】スタートアップパビリオンの実施

生成AI・自動化・DXなど、製造業向けスタートアップ企業20社が出展。

最先端の取り組みを体感できます。

協力：STATION Ai（株）

会場：幕張メッセ9ホール

■出展企業一覧はこちら：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/visit/event.html#startup

【イベント3】韓国の技術・サプライヤーに出会える「DISCOVER KOREA」

日韓国交正常化60周年を記念し、

本展では韓国の企業・団体を特集する特別企画を実施いたします。

■詳細はこちら：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/visit/discover-korea.html

併催セミナー詳細をみる :https://biz.q-pass.jp/f/11138/mw_tokyo_seminar/seminar_register

【イベント4】ものづくり女子交流会の実施

製造業で働く女性が交流し、コラボレーションが生まれる場です。

年齢・職種問わず、製造業に従事する女性の方全員が参加いただけます。

交流会 詳細をみる :https://www.manufacturing-world.jp/hub/ja-jp/visit/party.html

【各種イベント情報・マップはこちら】https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/visit/event.html(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/visit/event.html)

※個別での取材相談も承っております、お気軽にご連絡ください※

公式WEBはこちら :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

本展に関する情報はWEBへ

出展社、出展製品情報や 注目の出展製品特集、併催セミナー情報など 本展に関する情報は公式WEBにて公開中。気になる情報は下記よりチェック

＜リンク先一覧＞

・出展社検索 …https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2025/directory.html

・出展製品検索 … https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2025/product.html

【ご注意】

本展へのご取材での来場には、今回から【事前登録が必須】となりました。

ご取材でのご来場をご希望の場合は、下記フォームよりご登録の上、来場者バッジをダウンロード・印刷いただきご持参ください。

>> https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19UM8QN0hGikj/mOBpwFpx9ZN8cmlIyXCI=

※会場内にはプレスルームも設置しております、取材の合間にご活用くださいませ。

第37回 ものづくり ワールド 東京 展示会概要

会期：2025年7月9日[水]～11日[金] 10:00～17:00

会場：幕張メッセ 1-11ホール 全館

主催：RX Japan株式会社

＜構成展示会＞

設計・製造ソリューション展

機械要素技術展

ヘルスケア・医療機器 開発展

工場設備・備品展

次世代 3Dプリンタ展

計測・検査・センサ展

製造業DX展

ものづくり ODM/EMS展

製造業サイバーセキュリティ展 (NEW)

スマートメンテナンス展 (NEW)

＜出展社数＞

1,800社*

*掲載の出展社数(共同出展社を含む)は、2025年6月1日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります