株式会社BiS、5期目記念のオリジナル包丁を製作 ～職人技が宿る3本セットを数量限定で店舗販売～
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は会社設立5期目を記念し、オリジナル包丁セットを製作いたしました。こだわり抜いた素材と設計によって仕立てられたこの包丁は、数量限定6セットで2025年7月3日より販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324277&id=bodyimage1】
【製品概要】
刃は、VG10ステンレス鋼を芯材に使用した三層構造で、切れ味・耐久性・メンテナンス性に優れています。
ハンドルには、黒合板口の茶合板を採用し、7角形に成形。和の美しさと手にしっくりと馴染む実用性を両立しています。
各包丁の刃部分には、「BiSのコーポレートロゴ」がレーザー刻印されており、節目の記念にふさわしい特別な意匠として存在感を放ちます。
■ セット内容（全3本）
・ペティナイフ（150mm）：全長280mm／刃長150mm
・三徳包丁（170mm）：全長320mm／刃長170mm
・牛刀（200mm）：全長350mm／刃長200mm
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324277&id=bodyimage2】
【販売情報】
● 商品名：株式会社BiS 5期目記念 包丁3本セット
● 価格：132,000円（税込）
● 販売開始日：2025年7月3日
● 販売場所：東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8F
※完全予約制でのご来店・販売となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324277&id=bodyimage3】
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
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【製品概要】
刃は、VG10ステンレス鋼を芯材に使用した三層構造で、切れ味・耐久性・メンテナンス性に優れています。
ハンドルには、黒合板口の茶合板を採用し、7角形に成形。和の美しさと手にしっくりと馴染む実用性を両立しています。
各包丁の刃部分には、「BiSのコーポレートロゴ」がレーザー刻印されており、節目の記念にふさわしい特別な意匠として存在感を放ちます。
■ セット内容（全3本）
・ペティナイフ（150mm）：全長280mm／刃長150mm
・三徳包丁（170mm）：全長320mm／刃長170mm
・牛刀（200mm）：全長350mm／刃長200mm
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【販売情報】
● 商品名：株式会社BiS 5期目記念 包丁3本セット
● 価格：132,000円（税込）
● 販売開始日：2025年7月3日
● 販売場所：東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8F
※完全予約制でのご来店・販売となります。
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＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
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