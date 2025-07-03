「次世代ネッククーラー」新登場!16300mm²業界最大冷却プレート面積!&5m/s超強風首元から背中まで瞬間冷却

Chengdu QiuEr Technology Co., Ltd

株式会社Qiuerは、2025年7月2日、kazekara首掛け型の最先端「ペルチエ素子搭載ネッククーラー」を発売しました。

大面積ペルチェ冷却プレートが首元を包み込み、スイッチを入れてわずかЗ秒でひんやり。8000RPMの高速モ一タ-が生む最大5m/sの送風と相まって、効率的に冷却します。

瞬間冷却!業界N0.1冷却面積、16300mm²ベルチェプレート

広範囲冷却で首元から背中までしっかり冷やし、体感温度を約-12℃低下。送風経路と放熱経路を完全独立に設計し、さらに左右約4,000mm²のCNCアルミ合金製放熱板と温度伝導率のよい「Cool Ceramic」複合層大面積冷却プレートにより、高温環境でも持続冷却が可能です。

🌀 5m/s超強送風＆180°可動ファン

8000RPMの高回転デュアルファンが、500m³/hの大風量を実現。

左右独立180°調整可能で、頬・首筋・顎下を三点同時に冷却。

AI制御×100段階風量、夏も冬もこれ1台！

AI温度制御「Sモード」を搭載し、冷やし過ぎや皮膚の感覚麻痺を自動的に抑制。

さらにCOOL/HOTモードで一年中使える設計で、夏は首元をしっかり冷却、冬はヒーターとして心地よく温め、1台でオールシーズン快適に過ごせます。

▼動画でチェック！首掛けファンの性能テスト

5m/s超強送風

わずか数秒で炎を吹き飛ばす、500m³/h超の風力を実感

180°の送風角度＆自由に首回りのサイズ調整可能

左右二つの強力ファンはそれぞれ180°角度調整でき、頬・首筋・顎下の三点冷却を実現。

首回りのサイズを自由に調節でき、首元にやさしくフィットし、締めつけ感がありません。

COOL / HOTでオールシーズン対応

わずか数秒で首元をクールダウン，「夏はひんやり」「冬はあったか」心地よく体温を調節します。

赤外線計測で証明された即効冷感！わずか数秒で首元がこの温度差に

実際に赤外線温度計で計測したところ、装着からわずか何秒で首元の温度が約12℃低下。

写真のように、使用前後で首元の温度がはっきりと変化していることがわかります。

これにより、外気温が高い日でも首元から効率的にクールダウンし、熱中症対策としても期待できます。

実物写真

【ブランド】：KAZEKARA

【商品名】： KazeKara ネッククーラー 冷却プレート【2025全機能最強モデル・X-Zero】

【販売価格】：17980円(税込)

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対象期間：2025年7月3日～7月10日限定

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