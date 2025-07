【ロンハーマン】Thank you for 10 Years！ロンハーマン逗子マリーナ店で10周年を記念したアニバーサリーイベント順次開催、特別な限定アイテムも登場。

株式会社リトルリーグ

美しい海と広い空、太陽に向かって伸びるパームツリーや爽やかな潮風、ゆったりと流れる時間。都会の喧騒を忘れさせるようなリゾート感を味わえる場所、リビエラ逗子マリーナ。

2015年夏、この地にロンハーマン逗子マリーナ店は誕生しました。

それから10年、たくさんの笑顔に支えられてこの夏10周年を迎えます。

限定アイテムとしてご用意しているのは、ロンハーマンExclusiveで展開しているコロンビア初のニットブランド「Pepa Pombo」の逗子限定アイテムや、刺繍が美しい「Kashmir Loom」のストール、“靴の王様”と讃えられるイギリスのシューズブランド「MANOLO BLAHNIK」の逗子Exclusiveアイテム、通常ブラックのコードで展開している「HOORSENBUHS」のコードブレスの逗子限定カラーなど、ロンハーマン逗子マリーナ店のみでしか出会えないアイテムをお楽しみいただけます。

たくさんの方々の笑顔に出会えますように・・・!

◆Ron Herman Beach Club

ロンハーマン逗子マリーナ店の10周年を記念して、Ron Herman Beach Clubと題したコレクションがWomen、Men、Livingより登場。海に隣接した非日常的なラグジュアリーな体験ができる海外のBeach Clubをインスピレーション源として、逗子のラグジュアリーな雰囲気で着ていただきたいアイテムを揃えました。

《WOMEN》

◆Pepa Pombo

Tops:\80,300 Color:RED Size:S / Cami Tops: \69,300 Color:WHITE Size:S

ロンハーマンExclusiveで展開しているコロンビア初のニットブランド「Pepa Pombo」より、逗子の夏にぴったりのラグジュアリーでありながら品のあるスペシャルなコレクション11型を特別にご用意しました。1枚でさらっと着れるドレスからボトムス合わせが楽しめるタンクやシャツなど華やかなアイテムが一堂に並びます。

◆SZ Blockprints

Surf Pullover:\45,100 Color:LIGHT PURPLE Size:XS/S / Tote Bag: \28,600 Color:LIGHT PURPLE Size:FREE

ブロックプリントが鮮やかな「SZ Blockprints」。カラフルでランダムなストライプが目に楽しいカプセルコレクションが逗子限定で展開します。海を感じさせるサーフプルオーバーや華やかなドレス、ビーチに持っていきたいトートバッグなどを展開します。

◆Ron Herman

Tops:\75,900 Color:NAVY Size:XS/S / Dress: \132,000 Color:NAVY Size:XS/S

光沢感の美しい日本で紡績されたシルク糸を贅沢にポンチ素材に編みたてたスペシャルピース。デザイナーの良い素材を仰々しく着るのではなく、生活の一部として自然体で着てほしい。そんな想いのこもったシリーズです。Teeは美しい布帛シャツのようなパターンで仕上げており、上品な雰囲気で着ていただけます。Dressはサンダルで合わせるスタイリングでも美しくみえるよう、細部までシルエットにこだわった1着。そして、逗子のイメージ、“海”を感じれるよう、Teeには大粒の淡水パールを1粒、Dressには10周年に合わせて小粒の淡水パールを贅沢に10粒施しました。

◆Las Olitas

Bag:\56,100 Color:BEIGE Size:FREE

ハワイ・ワイキキをベースに活動しているスペイン出身のデザイナーによるブランド、「Las Olitas」。カラフルな色使いとワイキキの大自然を思わせるモチーフは身に着ける人はもちろん、見る人の心も明るくしてくれるアイテムです。逗子限定で7型登場します。

◆Kashmir Loom

Exclusive Stole \176,000~759,000 Color : BEIGE/IVORY/LIGHT BLUE/BLACK/PINK/GREEN/NAVY/BLUE Size:FREE

インドのカシミール地方で一点一点職人による手仕事で見事な刺繍が施された宝石のようなストール。色のバランス、モダンに昇華された柄は見ているだけで美しい逸品。デニム&Tシャツにさらりと巻いたり、ドレスの上から羽織ったりと自分だけでなく周りの人の心も目も楽しませてくれるスペシャルピースです。

《JEWELRY》

◆SAN MARE

SAN MARE Custom Order Event 7.26 sat~8.3 sun Tennis Necklace \6,600,000 / Tennis Bracelet \3,300,000~

普段はなかなかお目にかかれない、グラデーションが美しいテニスネックレスと、手元を華やかに彩るテニスブレスレットを、オーダーにてご用意いたします。選び抜かれたダイヤモンドは、太陽の光を受けるとレインボーのような輝きを放ち、その美しさがいっそう引き立ちます。贅沢にダイヤモンドを連ねた、ラグジュアリーで特別感あふれるジュエリーです。※7月26日(土)13:00-17:00は、デザイナーの天満寛子氏が在店。

Shell Necklaceダイヤ付き:\605,000 Color:GOLD Size:FREE / Shell pierced earringsダイヤ付き:\308,000 Color:GOLD Size:FREE / Blue Auartzite Necklace:\88,000 Color:LIGHT BLUE Size:FREE / Freshwater Pearl Necklace:\132,000 Color:WHITE Size:FREE

デザイナー・天満寛子氏が手がける「SAN MARE」は10年前、ロンハーマン逗子マリーナ店のオープンとともに誕生。このたび10周年を記念し、ブランドロゴを一新し、新たなシグネチャーモチーフとして“シェル”を取り入れたジュエリーやトレイを、逗子マリーナ店限定で発売いたします。さらに、ブランドとして初めての展開となる天然石を使用したネックレスも登場。特別な節目にふさわしい、新たな魅力を備えたコレクションです。ブルークォーツァイト、パール、サンゴの3種類がラインナップ。夏の太陽の光を浴びてエネルギッシュに輝くシェルネックレスと、色鮮やかな天然石を組み合わせることで、ナチュラルな美しさとラグジュアリーなムードを兼ね備えたコーディネートが完成します。

◆SAN MARE×Las Olitas

Pouch:\49,500 Color:MULTI Size:FREE

ハワイ在住経験のある天満氏が愛用するHonolulu発のブランド「Las Olitas」とのスペシャルコラボレーションも実現。「SAN MARE×Las Olitas」のポーチは、ビーチに人々が集まり、思い思いに楽しむ様子を転写プリントで表現。内側にはハイビスカス柄をあしらい、逗子のロケーションにもぴったりな仕上がりです。

◆summerbird

左Color Crystal Necklace:各\38,500 Color:RED/YELLOW/BLUE/PURPLE Size:FREE / Crystal Necklace:\41,800/49,500 Color:CLEAR/PINK Size:FREE / Kids Crystal Necklace:\11,000 Color:CLEAR/PINK Size:FREE

この夏、逗子マリーナ店10周年と同時にローンチするジュエリーブランド「summerbird」。

古くからアイランダーたちの間で、夏の鳥についていけばたとえ地図がなくても素敵な島に導かれる。そんな希望の伝説がインスピレーション源のブランドです。エネルギーに満ちた色鮮やかな天然石や柔らかな輝きを放つ淡水パール、海の温もりを感じさせるコーラルシェルや爽やかなクリスタルを使用したネックレスが登場します。また、2色のクリスタルネックレスはお揃いのキッズサイズも展開するため、親子で身に着けることができ家族の絆を感じられる特別なネックレスです。

《KIDS》

◆summerbird

Coral Shell Bracelet:\8,800 Color:CORAL Size:FREE / Beads Bracelet:\8,250 Color:MULTI Size:FREE / Beads Necklace:\77,000 Color:MULTI Size:FREE

「summerbird」よりキッズ用のジュエリーを逗子マリーナ店限定でご用意いたしました。

子どもたちのなじみのあるカラフルなビーズをベースに、10Kのゴールドトップをあしらったファーストジュエリーです。お子さまが成長しても身に着けられ、トップが取り外せるため大人になっても付け替えて着用できるのも特別感を与えてくれます。さらに、お揃いのカラービーズとコーラルシェルのブレスレットもご用意し、小さなころから自然と本物に触れる体験を大切に。という想いが込められています。

◆Summerbird Kids Workshop

Date: 7.26 sat / Time : 13:00~17:00 / Place : ロンハーマン逗子マリーナ店 / Price:\3,300(税込) / 対象年齢:3歳~ / 予約受付開始は7月10日(木)11:00~

Make your own bracelet with beads and charms!ちいさな手で、ちいさな宝物を作ろう!

summerbirdより、お子さま向けのジュエリーワークショップイベントを開催いたします。

カラフルでぽってりとしたビーズとアルファベットやハート、フラワーのチャームを組み合わせて、世界に一つだけのアクセサリーを制作していただきます。また、当日はsummerbirdのデザイナー天満氏が在店し、子どもたちと一緒にデザインしていただく貴重なワークショップイベントです。

《MEN》

◆MANOLO BLAHNIK

Sandal:\133,100 Color:BLACK Size:6.5/7.5/8.5/9.5

アーカイブの中から特別仕様CHORROサンダルが逗子マリーナ店Exclusiveとなって登場。

アッパーのデザインはそのままに、インソールにはより高いクッション性、アウトソールはレザーソールからアッパーソールへとアップデートし、ラグジュアリーな雰囲気はそのままに履き心地は快適さを追求しました。

◆HOORSENBUHS

Bracelet:\140,800 / Color:LIGHT PINK/PINK/RED/BROWN/GOLD/GREEN/LIGHT BLUE/DARK BLUE/GRAY / Size:FREE

コレクションラインではブラックで定番展開しているコードブレスを、過去に展開されたことがない様々なカラーで仕上げた逗子マリーナ店Exclusiveアイテム。メンズでは珍しいカラフルな全9色で登場。

◆RH Vintage

Shirt:\110,000 Color:ASSORT Size:FREE

70年代~80年代のハワイや日本で作られていたヴィンテージハワイアンシャツを2枚組み合わせて作られた特別なリメイクシャツが数量限定で登場。ボタンにはVのステッチを施しているのもポイントです。RH Vintageだからこそ作れるリゾート感がユニークな一着。

◆Brioni

Brioni Pop up Event 6.27 fri~7.6 sun

1945年にローマで創業したメンズウェアのラグジュアリーメゾン「Brioni」。

熟練の職人による卓越した技術で丁寧につくられたイタリア製でタイムレスなBrioniの製品。今回はリゾートシーンに最適な、この上ない柔らかな手触りと快適な着心地が特徴であるレジャーウェアから、リネン素材を使用した夏に最適なアイテムや、上質なリラックスムードを感じていただけるドローストリングパンツ&ショーツなど、普段は取り扱いのないアイテムが逗子マリーナ店に一堂に揃う貴重なイベントです。様々なシーンで活躍する洗練されたムードの一着をお楽しみください。]

◆Ralph Lauren Purple Label

25FW Pre Collectionより、リゾートのカテゴリからリネン素材にフォーカスして選び抜かれた「Ralph Lauren Purple Label」のアイテム。逗子らしさを感じていただけるようなセレクトで、ラグジュアリーブランドの洗練されたカジュアルスタイルをお楽しみいただけます。ロンハーマン逗子マリーナ店のみの展開。

◆The Elder Statesman

ロサンゼルス発のラグジュアリーライフスタイルブランド、「The Elder Statesman」よりコレクションラインが登場。カシミア/ウールのThe Elder Statesmanらしい上質な素材のアイテムから、鮮やかなブルーのシャツとショーツをセレクトしました。セットアップでも着用可能で、初秋に向けた装いにも最適なリゾート感あるアイテム。ロンハーマンでは逗子マリーナ店のみでの展開となります。

《LIVING》

Scandinavian Vintage Pop up Event

「HANS J WEGNER」、「BORGE MOGENSEN」などミッドセンチュリー期の北欧を代表するデザイナーのヴィンテージアイテムの中から、Ron Herman Zushiという特別なロケーションに合う家具を厳選し、展開いたします。WHITE、BLACK、NATURALのカラーをベースに、静けさを兼ね備えた存在感のある家具が一同に揃います。洗練された空間で、上質なヴィンテージアイテムに出会える特別な時間をお楽しみください。

《CAFE》

Ron Herman cafe Zushi Marina Limited Open 6.13 fri~9.23 tue

このたび、逗子マリーナ店10周年を記念して、6月13日(金)よりロンハーマン カフェ 逗子マリーナ店が復活。2022年10月に惜しまれながら閉店した同店が、期間限定でオープンします。

今回、限定復活するカフェは、広々とした店内にテーブル席に加えてゆっくり過ごせるソファ席、さらに開放的なデッキにもお席を設えました。また、サラダやバーガーなどロンハーマン カフェを代表するフードをはじめ、季節のフルーツを使用したスイーツやドリンクに加えて、逗子マリーナ店でしか味わえない特別なメニューもご用意いたします。

この夏だけの特別な逗子マリーナのカフェで、みなさまのたくさんの素敵な思い出がうまれますように。

ロンハーマン カフェ 逗子マリーナ店

展開期間:2025年6月13日(金)~ 9月23日(火祝)

住所:神奈川県逗子市小坪5-23-10 リビエラ逗子マリーナ 本館1階

TEL:0467-30-9500

営業時間:11:00~19:00(18:00 FOOD LO/ 18:30 DRINK LO)

定休日:水曜日(6月、7月のみ水曜日を定休日とさせていただきます)

※デッキのお席では、テイクアウトドリンクのみ利用可能とさせていただきます。

-ロンハーマン逗子マリーナ店-

神奈川県逗子市小坪5-23-10 リビエラ逗子マリーナ本館1階

TEL:0467-38-7260

10周年特設サイト :https://ronherman.jp/special/250703_zushi10thanniversaryBeach Club Look Book :https://ronherman.jp/lookbook?coordinate_name2=Ron%20Herman%20Beach%20Club&coordinate_explain2=Special