「ツアーグランプリ2025」受賞者発表・表彰式を開催 国土交通大臣賞は 株式会社風の旅行社
「ツアーグランプリ2025」受賞者の皆様
一般社団法人 日本旅行業協会（本部：東京都千代田区、会長：高橋 広行 以下JATA）は、
7月2日(水)に全日通霞が関ビル8階会議室にて、「ツアーグランプリ2025」の受賞者発表および表彰式を開催いたしました。受賞旅行会社及び作品は以下の通りです。応募は147作品でした。
■受賞リスト
[表: https://prtimes.jp/data/corp/118203/table/25_1_6d7c6e6fe46a7afee3b2cccb0490e84b.jpg?v=202507030327 ]
■趣旨
旅行業における企画力およびマーケティング力の向上、「観光立国」の施策に寄与することを目的に、海外旅行・国内旅行で優れた企画旅行（募集型・受注型）、及び訪日旅行等で実施された企画提案の中から優れた作品を表彰する。
■主催
ツアーグランプリ2025実行委員会
■後援
国土交通省、国土交通省観光庁、一般社団法人日本旅行業協会、一般社団法人日本旅行作家協会
■選考対象
2024年4月から2025 年3月末までに催行された企画旅行（募集型・受注型）及び訪日旅行等で実施された企画提案
■ツアーグランプリ2025実行委員会
委員長： 小谷野 悦光 一般社団法人日本旅行業協会 副会長
委 員： 羽矢 憲史 観光庁 観光産業課長
委 員： 原 優二 一般社団法人日本旅行業協会 副会長
委 員： 峰村 均 一般社団法人日本旅行作家協会 理事
委 員： 池畑 孝治 一般社団法人日本旅行業協会 事務局長
順不同・敬称略
■ツアーグランプリ2025審査委員会
委員長： 本保 芳明 国連世界観光機関 駐日事務所代表
委員： 羽矢 憲史 観光庁 観光産業課長
委員： 大畑 貴彦 一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会 会長
委員： 西山 晃 駐日外国政府観光局協議会 副会長
委員： 越智 良典 東洋大学 客員教授
委員： 南 砂 読売新聞東京本社 常務取締役
委員： 石原 義郎 株式会社航空新聞社 ウイングトラベル編集部 編集統括
委員： 鶴本 浩司 トラベルボイス株式会社 代表取締役社長
委員： 積田 朋子 観光経済新聞社 代表取締役社長
順不同・敬称略
報道関係者様からのお問い合わせ(一般社団法人日本旅行業協会 広報部)TEL 03-3592-1244