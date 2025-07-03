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金城学院大学にて、【愛知の発明の日 協賛行事】知的財産特別講演「発明と知財が創る社会のミライ」を開催（7月23日）
金城学院大学（愛知県名古屋市守山区）では、2025年7月23日（水）14：00～16：00に、知的財産の重要性と未来への可能性に焦点を当てた特別講演会「発明と知財が創る社会のミライ」を開催いたします。本講演では、知財の最前線で活躍する登壇者をお迎えし、発明がどのように社会に価値をもたらし、どのようにビジネスや研究開発に活かされていくのかについて、実例を交えながらわかりやすく解説していただきます。研究者・技術者・学生をはじめ、広く一般の皆さまのご参加をお待ちしております。 【日 時】2025年7月23日（水）14:00～16:00 【方 法】対面開催 ＋ オンライン同時配信 【登壇者】 ・岩井 良行 氏（公益社団法人発明協会 副会長・専務理事） ・高林 龍 氏（早稲田大学 名誉教授） ・蔡 万里 氏（豊橋技術科学大学 准教授） 【対 象】どなたでもご参加いただけます 【共 催】公益社団法人発明協会、山口大学 知的財産センター、金城学院大学 研究推進・地域連携センター 【申 込】以下のURLよりお申込みください（締切：2025年7月16日（水）） https://forms.gle/34eMFgMxQkPgh9zp8 ▼本件に関する問い合わせ先研究推進・地域連携センター住所：愛知県名古屋市守山区大森二丁目1723番地TEL：052-798-0180メール： kenkyu@kinjo-u.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/