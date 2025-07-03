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学校法人聖学院 新理事長に田村綾子が就任
学校法人聖学院（東京都北区）は、小池茂子理事長の任期満了に伴い、2025年7月1日開催の理事会において、田村綾子（たむら あやこ）理事を理事長に選定いたしました。 任期は2025年7月1日から2029年度に開催される定時評議員会の終結の日までとなります。田村 綾子（たむら あやこ）学位：明治学院大学大学院社会福祉専攻博士前期課程修了 修士(社会福祉学) 明治学院大学大学院社会福祉専攻博士後期課程 単位取得満了後退学【略歴】2011年4月 聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科准教授2016年4月 聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授（現在に至る）※2018年4月心理福祉学部心理福祉学科に名称変更2018年4月 聖学院大学心理福祉学部心理福祉学科長2020年4月 聖学院大学心理福祉学部長兼聖学院大学大学院心理福祉学研究科長（現在に至る）2023年4月 聖学院大学副学長（現在に至る）2023年4月 学校法人聖学院評議員 学校法人聖学院理事（現在に至る）2025年7月1日 学校法人聖学院理事長就任■社会貢献等公益社団法人日本精神保健福祉士協会・会長 日本ソーシャルワーカー連盟会長 全国精神医療審査会連絡協議会理事 文部科学省いじめ防止対策協議会・委員 厚生労働省自殺総合対策の推進に関する有識者会議・構成員 厚生労働省精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会・構成員 〇学校法人聖学院役員等一覧（理事・監事・評議員） https://www.seig.ac.jp/about/officer/ ▼本件に関する問い合わせ先学校法人聖学院広報センター小板橋・萩野（はぎの）TEL：03-3917-8530メール：pr_h@seigakuin-univ.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/