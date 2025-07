AIデータ社、設備ログはあっても、“見ない・使えない・活かせない”ままの現実──AIが変える3つの壁　～異常ログ、報告書、点検記録を“AIが読める形式”に変えるIDXの力～

1

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、ナレッジチームドライブ搭載のエネルギー業界のDXを推進する「AI孔明TM on IDX」を発表しました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324264&id=bodyimage1】■ 背景:現場に眠る“死蔵データ”の山エネルギー設備や工場の運用において、日々膨大な量の保守記録、異常ログ、点検報告書、稼働履歴が蓄積されています。しかし、多くの企業において、それらのデータは“蓄積されるだけ”で、十分に活用されていません。例えば、・「点検報告はPDFで保存しているが、過去の異常を探すのが大変」・「CSVで異常ログはあるが、項目が多くて意味が把握しづらい」・「Excelに履歴をまとめているが、分析には手間がかかる」といった声が多く、「データがあるのに使えない」という矛盾に直面しているのが実情です。■ 問題:3つの“死蔵化の壁”がAI活用を阻んでいる1. 形式の壁(PDF・CSV・Excel)→ 異なる形式で保存され、AIや検索エンジンが内容を読み取れない2. 構造の壁(未整理・未統合)→ フォルダに分散され、項目や表現がバラバラで横断分析が困難3. 意味の壁(キーワードベースの限界)→ “同じような事象”を検索しても、表現ゆれでヒットしない結果として、現場では属人的な記憶や“勘”に頼った判断が続き、再発防止にAIを使うには至っていないのです。■ 解決策:「AI孔明TM on IDX」が“死蔵データ”をナレッジ化するこのような課題を解消するために開発されたのが、業務ナレッジAI「AI孔明」× データ管理基盤「IDX」の統合ソリューションです。◆ IDX:すべての業務データを一元保存・管理できる基盤・PDF/CSV(※1)/Excel(※1)/Word など形式を問わず保存可能・データを“意味構造”ごとに整理・タグ付けできる機能・個人・チーム・アーカイブドライブに分類してアクセス権も明確に◆ AI孔明:RAG構成で文書を意味的に理解する業務AI・PDF/Wordなどの報告書から異常箇所・頻度・履歴を抽出し、自然言語での検索・質問に対応・たとえば「去年の冬に似た異常は?」「この拠点で同様のエラーがあったか?」と聞くだけで回答を得られる■ 活用イメージ:データ形式を問わずAIが“意味”で処理データ形式 Before(従来) After(AI孔明 on IDX)PDF報告書: 人が目視で読み込むしかない ・・・AIが異常点・日付・対応を自動要約Excelログ※1: 項目が多く、傾向把握が困難 ・・・「どの拠点で類似エラーが頻発?」を可視化※1:CSV・ExcelデータをLLMで正確に活用するためには別途DB化のカスタマイズをお勧めします。これにより、過去のデータを“今の意思決定に役立つ知識”として再利用する環境が整います。■ 効果:データ活用の質が飛躍的に向上項目 変化検索性の向上: フォルダ探索やExcel集計から、AI質問応答へ転換再発防止の強化: 類似異常・過去事例を即時参照可能に教育・継承: 新人が過去ログから傾向や対策を学べる構造へ業務効率: 報告書作成・点検準備などの時間を短縮「蓄積されたが活かせなかったデータ」が、「AIで意味的に活用できるナレッジ」へと変わることで、業務全体の判断スピードと質が劇的に変わります。