Cisdem Duplicate Finder for iPhone V2.1.0登場｜スキャニングの効率アップ！

ソフト開発会社Cisdemは令和7年6月25日(水)より、重複ファイル検索アプリ、Cisdem Duplicate Finder for iPhone V2.1.0をリリースしました。今回の更新では、重複ファイルをスキャンするアルゴリズムを最適化し、スキャンの速度と精度を高めました。そのため、ユーザーはより高速かつ正確に重複ファイルを検索して削除できます。★Cisdem Duplicate Finder公式サイト:https://www.cisdem.com/jp/duplicate-finder.html【Cisdem Duplicate Finder for iPhone V2.1.0の更新情報】●重複ファイルをスキャンする効率を最適化した●重複ファイルを識別する精度を高めた●既知の不具合を修正し、全体的な安定性を向上させた【Cisdem Duplicate Finder for iPhone V2.1.0の主な機能】1. 重複写真を検索重複ファイルとは、ファイル名がどうであれ、2つまたは複数のファイルが全く同じファイルのことです。Cisdem Duplicate FinderはiPhone/iPadの写真アプリから重複した写真と動画を正確かつ素早く識別します。写真アプリがサポートしているJPEG、HEIC、PNG、GIF、MP4などの画像形式と動画形式にも対応します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324253&id=bodyimage1】2. 類似写真を検索Duplicate Finder(iPhone版)は類似写真も見つけてくれます。例えば見た目が同じですが形式やサイズが違う写真、そして似ているように見える写真です。ヒストグラムの類似度と特徴の類似度を調整して画像を比較し、類似画像を識別できます。カスタマイズ性と柔軟性を実現します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324253&id=bodyimage2】3. 確認のため、見つけた重複ファイルと類似写真を表示Cisdem Duplicate Finderは重複写真と類似写真をスキャンした後、スキャン結果を確認できます。重複写真、類似写真、重複動画という3つの部分があります。各グループの重複写真または類似写真のサムネイルは横並びになって表示されます。写真と動画をクリックするだけで写真をプレビューしたり、動画を再生したりできます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324253&id=bodyimage3】4. 削除する重複項目を自動的に選択削除する重複ファイルは各グループの重複ファイルから自動的に選択され、オリジナルのファイルだけが残されます。ユーザーはワンタップで全ての重複項目を削除できます。また、ユーザーは手動で削除する重複ファイルを選択したり、選択解除したりできます。5. プリセットした自動選択ルールを提供自動選択機能がオリジナルのファイルと重複ファイルをどのように識別するかプリセットしたルールでカスタマイズできます。その上、不要な類似写真を選択するのに使う他のプリセットしたルールもあります。6. 写真アプリの重複項目を一括して削除不要な重複写真と動画(そして類似写真)を選択した後、「Clean」>「Confirm」>「Delete」ボタンを順次タップして一括削除します。削除した写真と動画はiPhone/iPadの写真アプリの「最近削除した項目」アルバムに移動します。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324253&id=bodyimage4】Duplicate Finder(iPhone版)はiOSユーザー向けに設計されており、重複した写真、動画、ドキュメントなどの検出に対応しています。iPhoneのストレージ容量を解放し、デバイスの動作速度を向上させるアプリです。