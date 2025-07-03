有限会社レジスタは7月3日（木）「ノロイヅキ（呪イ憑キ）」Steam版の発売を致しました。 発売記念のお得なセール価格にて販売致します。 通常価格:920円（税込）→セール価格:736円（税込）
有限会社レジスタは7月3日（木）「ノロイヅキ（呪イ憑キ）」Steam版の発売を致しました。
発売記念のお得なセール価格にて販売致します。
通常価格:920円（税込）→セール価格:736円（税込）
●ノロイヅキ（呪イ憑キ）
ホラーゲーム作家、悪夢遊行（あくむゆうこ）の3Dホラーサスペンスゲーム。
『動画の場所探し出さないと死ぬんだって』
妹を探す主人公に降りかかる恐怖と呪い ガラケーに映る謎の動画とは…
Steam Store
https://store.steampowered.com/app/3399510
YouTube
https://youtu.be/z6vCBkh4jiE
タイトル ：ノロイヅキ（呪イ憑キ）
EN ：Revengeful Ghost
ジャンル ：ホラー
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2025年7月3日（木）
対応機種 ：Steam
対応言語 ：日本語、英語
コピーライト ：（C）Akumu Yuko/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/products/revengeful_ghost/
●システム
スマートフォンのラインメッセージをメインにストーリーが展開されます。
現実の時間と同じくゲーム内の時間も刻々と流れ、リアルタイムに届くメッセージ
そして引き起こされる新たな事件。
謎のガラケーの動画やメッセージをヒントに事件の謎を解き明かします。
●ストーリー
地方の学校に通う高校二年生の主人公「辻沢 啓一」と双子の妹「辻沢 あかね」
ある日、「ガラケー、動画」のラインメッセージを最後に妹あかねが姿を消す。
直後、学校の屋上から一人の少女が飛び降りる
真相を究明すべく学校へ向かう主人公
残されたガラケーには謎の動画。25年前の事件が甦る。
『動画の場所探し出さないと死ぬんだって』
恐怖と呪い、そして戦慄の事実が徐々に明らかになっていく…
●登場人物
主人公 辻沢 啓一（つじさわ けいいち） 高校二年生
双子の妹 辻沢 あかね（つじさわ あかね） 高校二年生
主人公の彼女 澤北 綾（さわきた あや） 高校二年生（同級生）
同級生 赤堀 勇二（あかほり ゆうじ） 高校二年生（同級生）
同級生 川邊 恒太（かわべ こうた） 高校二年生（同級生）
同級生 鳴海 玲奈（なるみ れいな） 高校二年生（同級生）
用務員 権田 茂三（ごんだ しげぞう）
呪いの主 祇園 千津子（ぎおん ちづこ） 25年前の在校生
その他 澤北 綾 の 母親 祇園 千津子の同級
▼Regista公式X
X：https://x.com/PR_Regista
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324239&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324239&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324239&id=bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
発売記念のお得なセール価格にて販売致します。
通常価格:920円（税込）→セール価格:736円（税込）
●ノロイヅキ（呪イ憑キ）
ホラーゲーム作家、悪夢遊行（あくむゆうこ）の3Dホラーサスペンスゲーム。
『動画の場所探し出さないと死ぬんだって』
妹を探す主人公に降りかかる恐怖と呪い ガラケーに映る謎の動画とは…
Steam Store
https://store.steampowered.com/app/3399510
YouTube
https://youtu.be/z6vCBkh4jiE
タイトル ：ノロイヅキ（呪イ憑キ）
EN ：Revengeful Ghost
ジャンル ：ホラー
プレイ人数 ：1人
発売日 ：2025年7月3日（木）
対応機種 ：Steam
対応言語 ：日本語、英語
コピーライト ：（C）Akumu Yuko/Regista
公式HP ：https://regista.co.jp/products/revengeful_ghost/
●システム
スマートフォンのラインメッセージをメインにストーリーが展開されます。
現実の時間と同じくゲーム内の時間も刻々と流れ、リアルタイムに届くメッセージ
そして引き起こされる新たな事件。
謎のガラケーの動画やメッセージをヒントに事件の謎を解き明かします。
●ストーリー
地方の学校に通う高校二年生の主人公「辻沢 啓一」と双子の妹「辻沢 あかね」
ある日、「ガラケー、動画」のラインメッセージを最後に妹あかねが姿を消す。
直後、学校の屋上から一人の少女が飛び降りる
真相を究明すべく学校へ向かう主人公
残されたガラケーには謎の動画。25年前の事件が甦る。
『動画の場所探し出さないと死ぬんだって』
恐怖と呪い、そして戦慄の事実が徐々に明らかになっていく…
●登場人物
主人公 辻沢 啓一（つじさわ けいいち） 高校二年生
双子の妹 辻沢 あかね（つじさわ あかね） 高校二年生
主人公の彼女 澤北 綾（さわきた あや） 高校二年生（同級生）
同級生 赤堀 勇二（あかほり ゆうじ） 高校二年生（同級生）
同級生 川邊 恒太（かわべ こうた） 高校二年生（同級生）
同級生 鳴海 玲奈（なるみ れいな） 高校二年生（同級生）
用務員 権田 茂三（ごんだ しげぞう）
呪いの主 祇園 千津子（ぎおん ちづこ） 25年前の在校生
その他 澤北 綾 の 母親 祇園 千津子の同級
▼Regista公式X
X：https://x.com/PR_Regista
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324239&id=bodyimage1】
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【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324239&id=bodyimage3】
配信元企業：有限会社レジスタ
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