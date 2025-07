Squadbase、AIとPythonで「BIダッシュボード開発」をコード化するハンドブックを公開

株式会社Queue

生成AI時代のアプリ運用基盤であるSquadbaseを提供する 株式会社Queue(本社:東京都、代表取締役CEO:柴田直人)は本日、従来型BIツールの課題を解決する開発手法をまとめたドキュメント 『BI as Code実践:AI + StreamlitでBIダッシュボード構築』 を公開しました。

本書は、AI支援×Streamlitによる“コードベース”でのBI開発を体系的に解説し、エンジニアと非エンジニアの両方がスピーディーに高度な分析ダッシュボードを構築できるステップを提示します。

公開の背景- 既存BIの限界 - GUI中心の設計が細かなカスタマイズや最新AIの統合を阻害- 高コスト構造 - 大規模ライセンス費用とエンジニアリング依存度の高さ- 急拡大するAI活用需要 - ビジネス現場が自律的にAIを使いこなす環境が不可欠

Squadbaseは「AIの支援により、社内ツールを“買う”から“創る”へ」という潮流の中で、データ分析領域でも同様の“コード化”ニーズが高まっています。本ドキュメントを通じ、“BI as Code” という新しいコンセプトの実践方法を提示します。

AIエージェントによって、目を見張るスピードでコードを活用する難易度が低下しています。特に、これまでGUIベースでダッシュボード構築をしてきたBIの領域は、大きくこの恩恵を受けると感じています。BI as Codeを実践することによって、これまでよりも劇的に高速でより柔軟なデータ分析を実現することができます。 BI as Codeの実践にはAIを活用するだけではなく周辺ツールのセットアップなどが必要で正直ハードルは低くありません。しかし、この初期のハードルを超えた先には今まででは考えられないデータを高度に活用した競争力を手にいれることができます。 本日公開するハンドブックでは、BI as Codeやコードの初心者であっても順を追ってツールのセットアップから実戦までを体験し学ぶことができます。あらゆる企業がAIエージェントの活用を使いこなしてデータドリブンなビジネスの実現ができるようにお手伝いできることを期待しております。