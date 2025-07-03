¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È ÉÒ´¶È©¡¦´¥ÁçÈ©¥é¥¤¥ó¡×¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë ¡ã È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡ä
¼çÎÏ¥é¥¤¥ó¤ò10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ì¿·¡£Ãù¿åÎÏ¡Ê*1¡Ë¤Î¤¢¤ëÈ©¤ËÆ³¤¯¿·¥¢¥×¥íー¥Á¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÆâÅÄ¹â¹¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÉÒ´¶È©¸þ¤±¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¥·¥êー¥º¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÒ´¶È©¡¦´¥ÁçÈ©¥é¥¤¥ó¤Î14ÉÊÌÜ¤ò½èÊý¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¡¢¡ÖÉÒ´¶È©¡¦Àö´é¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡×¡ÖÉÒ´¶È©¡¦´¥Áç¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡×¡ÖÉÒ´¶È©¡¦ÈþÇò¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÇ¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¤Î¿·¤·¤¤¡ÖÉÒ´¶È©¡¦Àö´é¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡×¡ÖÉÒ´¶È©¡¦´¥Áç¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡×¡ÖÉÒ´¶È©¡¦ÈþÇò¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤¿È©¤ËÈ÷¤ï¤ë¡ÉÃù¿åÎÏ¡Ê*1¡Ë¡É¤ËÃåÌÜ¤·¡¢³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãù¿åÎÏ¡Ê*1¡Ë¤Î¤¢¤ëÈ©¤ËÆ³¤¯ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛ¹ç½èÊý¤äÈþ¤·¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã»É·ãÀ½èÊý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤êÈþ¤·¤µ¤ò³ð¤¨¤ë¥·¥êー¥º¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È©¤ÎÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°ì¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤·¤Æ°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤Î³ä¹ç¤ò¹â¤á¤¿ÍÆ´ï¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÊÝ¼¾Æý±Õ¤Ë¤Ï¤Ä¤±¤«¤¨ÍÑ¤âÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È´Ä¶¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÉÒ´¶È©¤ò¸¦µæ¤·Â³¤±¤ëÀ½Ìô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÒ´¶È©¤ËÇº¤àÊý¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡¥¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë³µÍ×https://digitalpr.jp/table_img/2690/112772/112772_web_1.png
2¡¥³«È¯ÇØ·Ê
¡¡Åö¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¡Ê*13¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È©¤Î´¥Áç¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉÒ´¶È©¤Î20～60Âå½÷À¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó7³ä¤¬¡ÖÊÝ¼¾¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬»ýÂ³¤·¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÉÒ´¶È©¤ÏÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¼¾¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤â¿åÊ¬¤¬Æ¨¤²¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë´¥Áç¾õÂÖ¤Ø¤È´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢ÉÒ´¶È©¤³¤½¡ÖÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÃù¤á¹þ¤àÎÏ¡áÃù¿åÎÏ¡Ê*1¡Ë¡×¤¬ÂçÀÚ¤È¹Í¤¨¡¢È©¤ËÎ±¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾øÈ¯¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ö·ë¹ç¿å¡×¤ËÃåÌÜ¡£ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛ¹ç½èÊý¤Ø¤È½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡ÖÃù¿åÈ©¡Ê*2¡Ë¡×¤ØÆ³¤¯¿·¤·¤¤3¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¥¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¤Ï¡¢È©¤¬¤¦¤ë¤ª¤¦ÎÏ¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÆ¯¤¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ÉÒ´¶È©¸þ¤±¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢2009Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤¬ÈéÉæ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«È¯¤·¤¿Äã»É·ãÀ½èÊý¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¡¢È©¤Î¤¹¤³¤ä¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Èþ¤·¤µ¤âÎ¾Î©¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ø¤ÈÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥«¥µ¤Ä¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Ù¤¿¤Ä¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÒ´¶È©¸þ¤±¤Ë¡Öº®¹çÈ©¥é¥¤¥ó¡×¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÈ©¤Î¥Ï¥ê¤ä¤¦¤ë¤ª¤¤ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ëÉÒ´¶È©¸þ¤±¤Ë¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤¹¤ëÈ©¤ÎÉÒ´¶´ü¤Ë¡¢È©¤È¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ß¥Î»À½èÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¤âÄÉµá¤·¤¿À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´»²¹Í¡ä
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¡¢Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¡Ê*14¡Ë¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê°åÎÅ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë°åÌôÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢À¸³è¼Ô¼«¤éÁªÂò¤·¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ëOTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢OTC°åÌôÉÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢µ¡Ç½À¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¡¦¿©ÉÊ¤Ø¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖFit for You¡¡·ò¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤êÂÐ½è¤¹¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤è¤ê·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
*1 ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯³Ñ¼ÁÁØ¤Ë¿åÊ¬¤òÊÝ¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÈ©¤Ë¤½¤Ê¤ï¤ëÎÏ¤Î¤³¤È¡¡*2 ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯³Ñ¼ÁÁØ¤Ë¿åÊ¬¤òÊÝ¤Ã¤¿È©¤Î¤³¤È¡¡*3 ¥Ð¥ê¥ó¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÏL-¥Ð¥ê¥ó¡Ï¡¦¥È¥ì¥ª¥Ë¥ó¡¦¥»¥ê¥ó¡¦¥í¥¤¥·¥ó¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÏL-¥í¥¤¥·¥ó¡Ï¡¦¥×¥í¥ê¥ó¡¦¥Ò¥¹¥Á¥¸¥ó¡¦¥°¥ê¥·¥ó¡¦¥¢¥é¥Ë¥ó¡¦¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¡¢GL¡¨¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÏÇ»¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡Ï¡§ÊÝ¼¾¡¡*4 ¥ê¥·¥óHCl¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÏL-¥ê¥·¥ó±ö»À±ö¡Ï¡¢¥«¥ë¥Î¥·¥ó¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ï¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¡Ï¡¢¥°¥ë¥³¥·¥ë¥ë¥Á¥ó¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ï¥ë¥Á¥ó¥°¥ë¥³¥·¥É¡Ï¡§ÊÝ¼¾¡¡*5 ¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥¸¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¡¿¥ª¥¯¥Á¥ë¥É¥Ç¥·¥ë¡Ë¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ï¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥¸¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¡¦¥ª¥¯¥Á¥ë¥É¥Ç¥·¥ë¡Ë¡Ï¡§ÊÝ¼¾¡¡*6 ¥Ý¥ê¥¯¥ª¥¿¥Ë¥¦¥à-61¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ï2-¥á¥¿¥¯¥ê¥í¥¤¥ë¥ª¥¥·¥¨¥Á¥ë¥Û¥¹¥Û¥ê¥ë¥³¥ê¥ó¡¦¥á¥¿¥¯¥ê¥ë»À¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ë¶¦½Å¹çÂÎ¡Ï¡§ÈéÉæÊÝ¸î¡¿¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÏÇ»¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡Ï¡¢BG¡§ÊÝ¼¾¡¡¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡¦Àö´éÎÁ¤ò½ü¤¯¡¡*7 ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥à¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡§ÊÝ¼¾¡¡*8 ¥°¥ë¥³¥·¥ë¥Ø¥¹¥Ú¥ê¥¸¥ó¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É¡¡*9 ¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡¡*10 ²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ò½ü¤¯¡Ê²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Ï¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¥Õ¥êー¡Ë¡¡*11 ²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ò½ü¤¯¡¡*12 ¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡¢Àö´éÎÁ¤ò½ü¤¯¡¡*13 ½ÐÅµ¡§2024Ç¯12·î¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ä´¤Ù¡ÊÄ´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¡Ën¡á613¡¡*14 Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö°åÌôÉÊ¡Ê¿·Ìô¡Ë¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¡¦OTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÇò¡§¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¤·¤ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤°¡¡¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡§Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¼êÆþ¤ì
https://digitalpr.jp/table_img/2690/112772/112772_web_2.pngËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡ãÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡TEL:0120-337-336¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡¡9:00～17:00¡ÊÅÚ¡¢Æü¡¢½ËÆü¡¢Åö¼ÒµÙÆü¤ò½ü¤¯¡Ë´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥Èhttps://www.daiichisankyo-hc.co.jp/¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥Èhttps://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_minon-aminomoist/
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¤Î¿·¤·¤¤¡ÖÉÒ´¶È©¡¦Àö´é¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡×¡ÖÉÒ´¶È©¡¦´¥Áç¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡×¡ÖÉÒ´¶È©¡¦ÈþÇò¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤¿È©¤ËÈ÷¤ï¤ë¡ÉÃù¿åÎÏ¡Ê*1¡Ë¡É¤ËÃåÌÜ¤·¡¢³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãù¿åÎÏ¡Ê*1¡Ë¤Î¤¢¤ëÈ©¤ËÆ³¤¯ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛ¹ç½èÊý¤äÈþ¤·¤µ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã»É·ãÀ½èÊý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤êÈþ¤·¤µ¤ò³ð¤¨¤ë¥·¥êー¥º¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È©¤ÎÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â°ì¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¤·¤Æ°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤Î³ä¹ç¤ò¹â¤á¤¿ÍÆ´ï¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÊÝ¼¾Æý±Õ¤Ë¤Ï¤Ä¤±¤«¤¨ÍÑ¤âÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È´Ä¶¤Ø¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÉÒ´¶È©¤ò¸¦µæ¤·Â³¤±¤ëÀ½Ìô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÒ´¶È©¤ËÇº¤àÊý¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡¥¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë³µÍ×https://digitalpr.jp/table_img/2690/112772/112772_web_1.png
2¡¥³«È¯ÇØ·Ê
¡¡Åö¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¡Ê*13¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È©¤Î´¥Áç¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉÒ´¶È©¤Î20～60Âå½÷À¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó7³ä¤¬¡ÖÊÝ¼¾¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬»ýÂ³¤·¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÉÒ´¶È©¤ÏÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¼¾¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤â¿åÊ¬¤¬Æ¨¤²¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë´¥Áç¾õÂÖ¤Ø¤È´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢ÉÒ´¶È©¤³¤½¡ÖÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÃù¤á¹þ¤àÎÏ¡áÃù¿åÎÏ¡Ê*1¡Ë¡×¤¬ÂçÀÚ¤È¹Í¤¨¡¢È©¤ËÎ±¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾øÈ¯¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ö·ë¹ç¿å¡×¤ËÃåÌÜ¡£ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛ¹ç½èÊý¤Ø¤È½¼¼Â¤ò¿Þ¤ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡ÖÃù¿åÈ©¡Ê*2¡Ë¡×¤ØÆ³¤¯¿·¤·¤¤3¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¡¥¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¤Ï¡¢È©¤¬¤¦¤ë¤ª¤¦ÎÏ¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÆ¯¤¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ÉÒ´¶È©¸þ¤±¥Õ¥§¥¤¥¹¥±¥¢¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢2009Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤¬ÈéÉæ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«È¯¤·¤¿Äã»É·ãÀ½èÊý¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¡¢È©¤Î¤¹¤³¤ä¤«¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Èþ¤·¤µ¤âÎ¾Î©¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ø¤ÈÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥«¥µ¤Ä¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Ù¤¿¤Ä¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÒ´¶È©¸þ¤±¤Ë¡Öº®¹çÈ©¥é¥¤¥ó¡×¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ÆÈ©¤Î¥Ï¥ê¤ä¤¦¤ë¤ª¤¤ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ëÉÒ´¶È©¸þ¤±¤Ë¡Ö¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥é¥¤¥ó¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤¹¤ëÈ©¤ÎÉÒ´¶´ü¤Ë¡¢È©¤È¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ß¥Î»À½èÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¤âÄÉµá¤·¤¿À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§www.minon-aminomoist.jp
¡ã¤´»²¹Í¡ä
¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¡¢Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¡Ê*14¡Ë¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê°åÎÅ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë°åÌôÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢À¸³è¼Ô¼«¤éÁªÂò¤·¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ëOTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢OTC°åÌôÉÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢µ¡Ç½À¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¡¦¿©ÉÊ¤Ø¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖFit for You¡¡·ò¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤êÂÐ½è¤¹¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤è¤ê·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
*1 ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯³Ñ¼ÁÁØ¤Ë¿åÊ¬¤òÊÝ¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÈ©¤Ë¤½¤Ê¤ï¤ëÎÏ¤Î¤³¤È¡¡*2 ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯³Ñ¼ÁÁØ¤Ë¿åÊ¬¤òÊÝ¤Ã¤¿È©¤Î¤³¤È¡¡*3 ¥Ð¥ê¥ó¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÏL-¥Ð¥ê¥ó¡Ï¡¦¥È¥ì¥ª¥Ë¥ó¡¦¥»¥ê¥ó¡¦¥í¥¤¥·¥ó¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÏL-¥í¥¤¥·¥ó¡Ï¡¦¥×¥í¥ê¥ó¡¦¥Ò¥¹¥Á¥¸¥ó¡¦¥°¥ê¥·¥ó¡¦¥¢¥é¥Ë¥ó¡¦¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¡¢GL¡¨¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÏÇ»¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡Ï¡§ÊÝ¼¾¡¡*4 ¥ê¥·¥óHCl¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÏL-¥ê¥·¥ó±ö»À±ö¡Ï¡¢¥«¥ë¥Î¥·¥ó¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ï¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¡Ï¡¢¥°¥ë¥³¥·¥ë¥ë¥Á¥ó¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ï¥ë¥Á¥ó¥°¥ë¥³¥·¥É¡Ï¡§ÊÝ¼¾¡¡*5 ¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥¸¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¡¿¥ª¥¯¥Á¥ë¥É¥Ç¥·¥ë¡Ë¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ï¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥¸¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¡¦¥ª¥¯¥Á¥ë¥É¥Ç¥·¥ë¡Ë¡Ï¡§ÊÝ¼¾¡¡*6 ¥Ý¥ê¥¯¥ª¥¿¥Ë¥¦¥à-61¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ï2-¥á¥¿¥¯¥ê¥í¥¤¥ë¥ª¥¥·¥¨¥Á¥ë¥Û¥¹¥Û¥ê¥ë¥³¥ê¥ó¡¦¥á¥¿¥¯¥ê¥ë»À¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ë¶¦½Å¹çÂÎ¡Ï¡§ÈéÉæÊÝ¸î¡¿¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¤ÏÇ»¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡Ï¡¢BG¡§ÊÝ¼¾¡¡¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡¦Àö´éÎÁ¤ò½ü¤¯¡¡*7 ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥à¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡§ÊÝ¼¾¡¡*8 ¥°¥ë¥³¥·¥ë¥Ø¥¹¥Ú¥ê¥¸¥ó¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É¡¡*9 ¥Æ¥È¥é¥Ø¥¥·¥ë¥Ç¥«¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¡¡*10 ²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ò½ü¤¯¡Ê²½¾Ñ²¼ÃÏ¤Ï¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¥Õ¥êー¡Ë¡¡*11 ²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ò½ü¤¯¡¡*12 ¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¡¢Àö´éÎÁ¤ò½ü¤¯¡¡*13 ½ÐÅµ¡§2024Ç¯12·î¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ä´¤Ù¡ÊÄ´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¡Ën¡á613¡¡*14 Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö°åÌôÉÊ¡Ê¿·Ìô¡Ë¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¡¦OTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÇò¡§¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¤·¤ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹¤òËÉ¤°¡¡¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡§Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¼êÆþ¤ì
https://digitalpr.jp/table_img/2690/112772/112772_web_2.pngËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè¡ãÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä¡¡Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡TEL:0120-337-336¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡¡9:00～17:00¡ÊÅÚ¡¢Æü¡¢½ËÆü¡¢Åö¼ÒµÙÆü¤ò½ü¤¯¡Ë´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥Èhttps://www.daiichisankyo-hc.co.jp/¡Ö¥ß¥Î¥ó ¥¢¥ß¥Î¥â¥¤¥¹¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥Èhttps://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_minon-aminomoist/