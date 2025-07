エルゴベビーの最上位モデル「OMNI Deluxe」に待望の新ラインナップ登場！

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:大野 浩人)は、日本正規総代理店として輸入販売する『Ergobaby(エルゴベビー)』の「OMNI Deluxe(オムニデラックス)」より、「ブルーデイジー」と「リネン」を発売いたします。

多様なライフスタイルに合うラインナップ・選べるデザインで、あなたらしい育児を応援するエルゴベビー。今春新登場した最上位モデル「OMNI Deluxe」に、はじめて遊び心あるデザインが加わります。

2025年7月9日(水)から15日(火)に伊勢丹新宿店で開催される 「BABY CARRIER EXPO~2025~(Presented by DADWAY)」にて先行販売、7月16日(水)より一般発売を開始します。

NEW|ブルーデイジー&リネン

エルゴベビーは、親子の多様な抱っこスタイルや個性に寄り添い、日々の抱っこがもっと楽しく、かけがえのない時間になるよう願いを込めて商品をお届けしています。

この度「OMNI Deluxe」で新たに提案するのは、抱っこを彩る日本限定デザインの「ブルーデイジー」と、心地よさにこだわった天然素材の「リネン」です。好みに合わせて選べる新ラインナップで、毎日の子育てに新鮮な喜びをもたらします。

■ブルーデイジー

鮮やかなブルーに、愛らしいデイジーの花がプリントされた「ブルーデイジー」。花言葉「平和」のように、親子の毎日を穏やかでピースフルな時間で彩ります。身につけるだけで気分が上がるような遊び心に、フルメッシュによる優れた通気性を兼ね備えた、日本限定デザインです。

■リネン

通気性・吸湿性・吸水性に優れたリネン素材は、夏は涼しく冬は空気をためて暖かく、オールシーズン心地よく使えます。見た目にも軽やかなリネンを表地に、内側のお子さまの肌に触れる部分にはコットンを使用した風合い豊かな抱っこひもです。天然素材にこだわりたい方、ナチュラルな装いがお好みの方におすすめです。

発売スケジュール

2025年7月9日(水)~15日(火)

伊勢丹新宿店「BABY CARRIER EXPO~2025~(Presented by DADWAY)」で先行発売

2025年7月16日(水)

ブルーデイジー:ブランド公式ストア、ダッドウェイ、百貨店、ベビー用品店などで一般発売

リネン:ブランド公式ストア、ダッドウェイ※ショップインショップを除く、伊勢丹新宿店で先行発売

2025年10月1日(水)

リネン:ブランド公式ストア、ダッドウェイ、百貨店、ベビー用品店などで一般発売

OMNI Deluxe(オムニデラックス)

税込価格:36,850円

対象:新生児(体重3.2kg、身長50.8cm)~48カ月(体重20.4kg)

抱き方:対面抱き、前向き抱き、腰抱き、おんぶ

親子の快適性と、あると嬉しい機能が詰まったOMNIシリーズの最新モデル。

メッシュタイプは、肌ざわりと通気性に優れたSoftFlex(TM)メッシュを全面に使用し、抱っこひも内のムレを軽減。リネンタイプは天然素材ならではのやさしい風合いを楽しめます。

スマートな見た目ながらポケットが増え、これまで以上に身軽なお出かけを叶えます。また、ボタンやバックル等のパーツが隠れるデザインになったり、ベルトに施された目盛りマークで調整をラクに行えるようになるなど、細部までのこだわりにより装着姿も美しく仕上がりました。

Ergobaby(エルゴベビー)

「もっとずっと抱っこしたい」という1人の母親の思いからハワイのマウイ島で誕生しました。エルゴベビーが考えるエルゴノミクス(人間工学)デザインとは、著しく成長する乳幼児期の体に適した位置でサポートし、親も子も動きやすく快適に過ごせること。

多様なライフスタイルに合うアイテムを展開することで、“あなたらしい抱っこ”をサポートしたいという想いを込めて、今年からブランドミッションを「A little less hard, A little more amazing(つらいことは少しラクに、楽しいことはかけがえのない時間に)」と定めています。エルゴと一緒に、お子さまとの新しい景色を楽しんでください。

オンラインストア:https://www.ergobaby.jp

Instagram:https://www.instagram.com/ergobabyjapan

YouTube:https://www.youtube.com/user/ErgobabyJapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@ergobabyjapan

X:https://x.com/ergobabyjapan

会社概要

会社名: 株式会社ダッドウェイ

本社 : 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 : 代表取締役社長 大野 浩人

設立 : 1992年10月1日

資本金: 3,000万円

URL: https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby(エルゴベビー)のほか、知育玩具のSassy(サッシー)、ほ乳びんのNUK(ヌーク)、スワドルのaden + anais(TM)(エイデンアンドアネイ)などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。