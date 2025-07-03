7月3日 キックオフ時間変更のお知らせ 【メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン2】
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7月3日、メットライフ生命Ｆリーグ2025-26 ディビジョン2一部試合における、キックオフ時間の変更をお知らせいたします。
■試合日時・会場変更
【第6節｜デウソン神戸 vs ヴォスクオーレ仙台】
＜変更前＞
7月19日（土）14:00
↓
＜変更後＞
7月19日（土）10:30
明石市立中央体育館
【第9節｜ポルセイド浜田 vs ヴォスクオーレ仙台】
＜変更前＞
8月10日（土）14:00
↓
＜変更後＞
8月10日（土）13:00
島根県立体育館
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