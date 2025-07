『城とドラゴン』「#私の推しキャラ遍歴」キャンペーンを7月3日（木）より開催！城ドラ10周年グッズ当たる

株式会社アソビズム(本社:東京都千代田区、代表取締役:大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』において、「#私の推しキャラ遍歴」キャンペーンを2025年7月3日(木)より開催いたします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324241&id=bodyimage1】◆『城とドラゴン』「#私の推しキャラ遍歴」キャンペーン専用ページ◆https://shirodora10th.lp.rakusta.net/現在『城とドラゴン』にて「ありがとう10周年!城ドラ超感謝祭 超おかわり(前半)」を開催中!それを記念し、「#私の推しキャラ遍歴」キャンペーンを開催します。プレイ初期から今まで“推してきたキャラ“をキャンペーンの専用のページから3キャラ選び、「投稿」ボタンを押してXに投稿!ご参加いただいた方の中から抽選で10名様に、「城ドラ10周年グッズ」をプレゼントいたします。※ご応募にはXのアカウントが必須です城ドラ10周年記念!「#私の推しキャラ遍歴」キャンペーン開催【応募期間】2025年7月3日(木) ~ 7月31日(木)11:59■賞品内容城ドラ10周年グッズ 10名様■応募方法(1)『城とドラゴン』公式Xアカウントをフォローしている(2)専用ページから“推してきたキャラ“を3キャラ選び、「推しキャラを投稿」を押してXにポスト※ポストの際にはXのアカウントを専用ページと連携する必要があります※ポスト内にハッシュタグ「私の推しキャラ遍歴」が無い場合、抽選対象外となる場合があります必ず「応募要項」をご確認のうえ、ご応募いただきますようお願い申し上げますキャンペーンの専用ページはこちら↓https://shirodora10th.lp.rakusta.net/「ありがとう10周年!城ドラ超感謝祭 超おかわり(前半)」開催中!6月30日(月)19:00より、「ありがとう10周年!城ドラ超感謝祭 超おかわり(前半)」が開催中です。特別なログインボーナスやミッションはもちろん、1日1回最大“10,100ルビー”が当たる!?「10周年ルビーアバたま」、最高“100,000ルビー”などが当たる「城ドラ宝くじ」など、“てんこ盛り”な内容でおとどけ!【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324241&id=bodyimage2】◆ありがとう10周年!城ドラ超感謝祭 超おかわり(前半)特設サイト◆https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/10th/10th_anniversary1_okawari.html<基本情報>■タイトル:城とドラゴン■App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8■Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon■ジャンル:リアルタイム対戦ストラテジー■価 格:基本無料(アイテム課金制)■対応OS:iOS/Android■公式サイト:https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/■公式X:https://x.com/shirotodoragon■公式Discord:https://discord.gg/zJkjpPUFFN■iOS配信日:2015年2月5日(木)■Android配信日:2015年4月16日(木)■コピーライト表記:(C)2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.(C)2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.<会社概要>■会社名 株式会社アソビズム■代表者 代表取締役 大手智之■資本金 10,000,000円■設 立 2005年12月6日■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F■TEL 03-6551-2813■FAX 03-6551-2692■URL https://www.asobism.co.jp/■Email press@asobism.co.jp■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務

