2025-26シーズン ユニフォームパートナー決定のお知らせ

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シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


この度、2025-26シーズンのユニフォームパートナー、サプライヤーが決定したことをお知らせします。皆さまの想いと共に今シーズンも戦います。


デザイン



詳細を見る :
https://go-seahorses.jp/lp/uniform/2025-26/

パートナー


株式会社アイシン

代表者：取締役社長 吉田守孝


所在地：愛知県刈谷市朝日町二丁目1番地


公式WEBサイト：


https://www.aisin.com/jp/






よだ整形外科

代表者：院長 與田正樹


所在地：愛知県知立市上重原町城後63-5


公式WEBサイト：


https://yoda-seikeigeka.jp/







株式会社スギ薬局

代表者：代表取締役社長 杉浦克典
所在地：愛知県大府市横根町新江62番地の1
公式WEBサイト：


https://www.drug-sugi.co.jp/






碧海信用金庫

代表者：理事長 深谷誠
所在地：愛知県安城市御幸本町15番1号
公式WEBサイト：


https://www.hekishin.jp/





サプライヤー

コンバースジャパン株式会社

代表者：代表取締役社長 元砂洋志樹
所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-4
公式WEBサイト：


https://converse.co.jp/






ゼットクリエイト株式会社


代表者：代表取締役社長　和田耕一


所在地：大阪市天王寺区烏ヶ辻1-2-16


公式WEBサイト：


https://converse-basketballwear.jp/


この件に関するお問い合わせ

シーホース三河株式会社


マーケティンググループ プロモーションチーム


public@go-seahorses.co.jp