8·î2Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºåÉÜ¤Ë¤Æ¡¢JAPAN CUP½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿¥´ー¥ë¥É¥é¥ó¥¯Âç²ñ¤ò³«ºÅ·èÄê¡ª»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢ー2025¡×¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
NowDo³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜÅÄ·½Í¤¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°éÀ®Ç¯Âå¸þ¤±4¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¡Ö4v4¡×¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¥é¥ó¥¯Âç²ñ¡ÖGOLD RANK IN OSAKA¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¦OFAËüÇî¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡Ö°ìÈ¯µÕÅ¾¤ÎÂç²ñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¥Áー¥à¤Î¤ß¤¬Á´¹ñÂç²ñ¡ÖJAPAN CUP¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
½Ð¾ì¥Áー¥à¤Ï¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ëÎß·×¥¨¥ó¥È¥êー¿ô¤¬Â¿¤¤½ç¤Ë24¥Áー¥à¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¥Áー¥à¤ä´ØÀ¾ÃÏÊý°Ê³°¤Î¥Áー¥à¤â¥¨¥ó¥È¥êー²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½é»²²Ã¤Î¥Áー¥à¤â´Þ¤á¡¢¤¼¤ÒÊ³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥¹¥À¥°¥ëー¥×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÂÅÄ·ÄÍ´¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢ー2025¡×¤ÎÃíÌÜ¥«ー¥É¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ vs ¥¬¥ó¥ÐÂçºå presented by ¥Ñ¥é¥«¡×Àï¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡§https://player.4v4.jp/events/cmbirhotx0001if04rstcr86n
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://4v4.jp/
ËÜÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
4v4¤Ï¥é¥ó¥¯À©ÅÙ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¥Ö¥í¥ó¥º¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¢¥´ー¥ë¥É¤Î3¤Ä¤Î¥é¥ó¥¯¤«¤é¤Ê¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤Ï¤½¤ÎºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¥´ー¥ë¥É¥é¥ó¥¯Âç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯JAPAN CUP¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4v4¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥À¥ë¤Ê¤É¤ÎµÇ°ÉÊ¤âÂ£Äè¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂç²ñ¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥´ー¥ë¥É¥é¥ó¥¯Âç²ñWeb¥µ¥¤¥È¡§https://4v4.jp/goldrank
¢£Âç²ñÌ¾¡§GOLD RANK IN OSAKA
¢£¼çºÅ¡§Now Do³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥¹¥À¥°¥ëー¥×¡Êhttps://yasuda-group.jp/¡Ë
¢£Âç²ñ±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§¥½¥ë¥Æ¥£ー¥í³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://soltilo.co.jp/¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¥«¥Æ¥´¥ê¡§U10¡ÊU12¤Ï¸åÆü³«ºÅÍ½Äê¡Ë
¢£³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73947/table/116_1_e7d0bba654034cb680b701f1dbec001f.jpg?v=202507030126 ]
¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÂç²ñ¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°¸å¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¾ì¡§
OFAËüÇî¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥»¥ó¥¿ー
¡Ê¢©565-0826 ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀéÎ¤ËüÇî¸ø±à3-3 ËüÇîµÇ°¸ø±à¥¹¥Ýー¥Ä¹¾ìÆâ¡Ë
https://osaka-fa.or.jp/banpaku-football-center/
¢¨¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¼þÊÕÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¡§
Áª¼êÅÐÏ¿¤ò¤·Í§Ã£¤ò4Ì¾°Ê¾åÍ¶¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤òºî¤ê¡¢Âç²ñ¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
https://player.4v4.jp/events/cmbirhotx0001if04rstcr86n
¢£¥Áー¥à¤ÎÁª½ÐÊýË¡¡§
¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Áー¥à¤Î¤¦¤Á¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤ÇÎß·×¥¨¥ó¥È¥êー¿ô¤¬Â¿¤¤24¥Áー¥à¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Áー¥à¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥È¥êーÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï¡Ö7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¡×¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡Ö7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë0:00¡×¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤ÆÄÌÃÎ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¿ô¤¬24¥Áー¥à¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ü¸Â¤Ï¡Ö7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¡×¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦4Ì¾°Ê¾å¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿Âç²ñ¤Î¤ß¤¬¥«¥¦¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Îß·×¥¨¥ó¥È¥êー¿ô¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏÊý¥é¥¦¥ó¥É¡×¤È¡ÖÁ´¹ñ¥é¥¦¥ó¥É¡×¤ÎÎ¾Êý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦´ØÀ¾ÃÏÊý°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤ä¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¿ô¤¬0¤ÎÂç²ñ¤Î¥Áー¥à¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤ß¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦Îß·×¥¨¥ó¥È¥êー¿ô¤¬Æ±¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー´°Î»¤¬Áá¤¤½ç¤ËÍ¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¥´ー¥ë¥É¥é¥ó¥¯Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Îß·×¥¨¥ó¥È¥êー¿ô¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó0¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Í¥¾¡ÆÃÅµ¡§
¡¦JAPAN CUP¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤Î³ÍÆÀ
¡¦4v4¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥À¥ë¡¢¾Þ¾õÅù¤ÎµÇ°ÉÊ¤ÎÂ£Äè
¡¦Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ vs ¥¬¥ó¥ÐÂçºå presented by ¥Ñ¥é¥«¡×¤Î»î¹çÁ°¤Þ¤¿¤Ï¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÆÉ½¾´¼°¤Î¼Â»Ü¡Ê¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÉÂ¦¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢£»²²ÃÆÃÅµ¡§
»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¡¢Æ±Æü19:00¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ vs ¥¬¥ó¥ÐÂçºå presented by ¥Ñ¥é¥«¡×¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
Í¥¾¡¥Áー¥à¡§
¡¦¡Ö¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡×´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È ¡Ê¹ç·×12Ëç¡§Áª¼ê6Ëç¡ÜÊÝ¸î¼Ô6Ëç¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î»²²Ã¥Áー¥à¡§
¡¦¡Ö¥´ー¥ëÎ¢¼«Í³ÀÊ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¥é¥ó¥¹Â¦¡Ë¡×´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê»²²ÃÁª¼êÊ¬¤Î¤ß¡Ë
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÇÛÉÛÊýË¡¡ä
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÇÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¡¢Âç²ñ¼õÉÕ¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ø¡ä
´ÑÀï¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ¼ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³Æ¼«¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://sdrjapantour.tickebo.jp/match/gamba-osaka/
4v4¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö4v4¡×¤È¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«ー³¦¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«ー³¦¤ÎËÜÅÄ·½Í¤¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¿·¤·¤¤4¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤òÁ´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Î¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¡ÊU10¡¢U12¡Ë¸þ¤±¤Ë2023Ç¯¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï½é¤ÎASIAN CUP¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥ë¤Ï10Ê¬1ËÜ¾¡Éé¤Ç¤¢¤ê¡¢¸òÂå¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ï20ÉÃ¤Ç¡¢GK¤Ï¥Õ¥£ー¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ²Ì´º¤Ë¹¶·â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Á´¤¯¿·¤·¤¤¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«¼çÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤ä¥³ー¥Á¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢°ìÅÙÉé¤±¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇJAPAN CUP¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ÆÉ¬Í×¤Ê¡¢¼«¤é¹Í¤¨¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤ß¡¢Ì¤Íè¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿ー¸õÊä¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«ー³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
4v4¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://4v4.jp/
²ñ¼Ò³µÍ×
Now Do³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°11³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËÜÅÄ·½Í¤
ÁÏ¶È¡§Ê¿À®29Ç¯¡Ê2017Ç¯¡Ë
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§4¿ÍÀ©¤Î¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¡¦¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡ÊÂ¤Ó¤Ë±¿±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡£»ÜÀß±¿±Ä¤Î·×²èÎ©°Æ¡¢½¸µÒ»Ù±ç¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
´ë¶ÈHP¡§https://nowdo.jp/
4v4¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://4v4.jp/
X¡Ê4v4¡Ë¡§https://twitter.com/4v4official
Instagram¡Ê4v4¡Ë¡§https://www.instagram.com/4v4official/