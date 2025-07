さらなる進化を遂げる、国内最大規模の“釣りの祭典” 『釣りフェス2026　in Yokohama』 出展募集のご案内

■会期:2026年1月16日(金)・17日(土)・18日(日)■場所:みなとみらいパシフィコ横浜 展示ホール一般社団法人 日本釣用品工業会(所在地:東京都中央区)は、『釣りフェス2026 in Yokohama』への出展企業・団体を募集しておりますので、お知らせいたします。(出展申込締切日:2025年8月29日(金))『釣りフェス2025 in Yokohama』では、過去最多となる228社の出展社と、35,708人の来場者を迎え、大盛況のうちに閉幕しました。節目の30回目を迎える『釣りフェス2026 in Yokohama』では、来場者そして出展社の皆様の満足度を最優先し、釣りを楽しむ全ての人々のために新しい価値との出会いの場を創出し、釣りの未来を切り拓く国内最大規模の「釣りの祭典」を目指します。参加出展社の皆様から高い評価をいただいている「釣種別スタジアム」や金曜日のプレビュータイムから入場ができ、3日間来場可能な「ゴールドチケット」、マニアックな商品が入手可能な「釣りフェス限定品販売」など、釣りファン向けの企画や初登場ながら高い人気を集めた「釣りフェス神社」を継続。さらに、初心者やスキルアップをしたい方向けの「釣りの学校」、子供たちに人気の「マス釣り体験」、ここでしか味わうことができないオリジナルメニューを提供する「釣りめしスタジアム」などの人気企画も継続して実施します。つきましては、下記出展募集概要のご確認をお願い申し上げます。【出展申込受付中!*締切2025年8月29日(金) 】詳細は公式サイトhttps://www.tsurifest.com/をご覧ください。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324244&id=bodyimage2】<『釣りフェス2026 in Yokohama』 開催概要>名称 | 釣りフェス 2026 in Yokohama会期 | 2026年1月16日(金)9:00 ~ 12:00 プレビュータイム(釣用品関係者・メディア・ゴールドチケット購入者のみ入場可能)12:00 ~ 17:00 一般公開2026年1月17日(土) 9:00 ~ 17:00 一般公開2026年1月18日(日) 9:00 ~ 17:00 一般公開会場 | パシフィコ横浜 展示ホール (〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)主催 | 一般社団法人 日本釣用品工業会後援 |経済産業省・神奈川県・横浜市・公益財団法人 日本釣振興会・全国釣竿公正取引協議会協力 | 公益財団法人 横浜市観光協会入場料金|金曜日ゴールドチケット : 前売 6,000円フライデーチケット: 前売 1,400円/当日 1,600円土・日曜日通常チケット : 前売 1,800円/当日 2,000円ペアチケット : 前売 3,400円/当日 3,800円* ゴールドチケットはプレビュータイムの入場及び3日間入場可能*高校生以下、75歳以上、および障がい者と介護者1名は無料*金額はすべて税込みホームページ :https://www.tsurifest.com/Facebook :https://www.facebook.com/tsurifest/X :https://twitter.com/tsurifestInstagram :https://www.instagram.com/tsurifest/【イベントについてのお問い合わせ先】釣りフェス運営事務局担当:加藤・降幡TEL:03-3532-5611 ※10:00~17:30土日祝除くE-Mail:info@tsurifest.com【報道関係者からのお問い合わせ先】釣りフェス広報事務局(株式会社オー・ルージュ)担当:渡辺TEL:03-5358-1932 FAX:050-3606-2967E-Mail:press@tsurifest.com

配信元企業:一般社団法人 日本釣用品工業会

プレスリリース詳細へ