2025年夏 東京ミッドタウンに新店オープン　カジュアルに楽しめるビストロ＆ワインバー / 能作初のブランド複合型店舗が登場！

東京ミッドタウン(港区赤坂 / 事業者代表 三井不動産株式会社)は、2025年7月に商業エリアに新規2店舗と期間限定1店舗を順次オープンいたします。グラス1杯から気軽に楽しめる“ワイン・ギャラリー”スタイルのビストロ&ワインバー「Bistro&Bar WineBank terrace」、富山県の老舗鋳物メーカー「能作」による錫や真鍮を使用したライフスタイルアイテムと、錫ジュエリーを取り扱う、初のブランド複合型店舗「NOUSAKU / NS by NOUSAKU」が登場します。====================================ファインワインと熟成チーズが気軽に楽しめるビストロ&バー====================================

◆Bistro&Bar WineBank terrace (ビストロアンドバー ワインバンク テラス)7月7日(月)オープン<ビストロ ワインバー> プラザ1F TEL / 03-6447-1117テイクアウト・イートイン(65席:店内30席/テラス35席)11:00~23:00 (FOOD L.O.22:00 DRINK L.O.22:30)厳選されたファインワイン30種を“ワイン・ギャラリー”スタイルでグラス1杯から楽しめるネオ・クラシックなビストロ&ワインバー。フレンチの技法と旬の食材をかけ合わせた料理に加え、チーズ熟成士が選ぶ本格熟成チーズやデリカテッセンも用意しています。ランチはデリプレートとスペシャルティコーヒーロースターPHILOCOFFEAのコーヒーで軽やかに、夕方以降はハーフグラステイスティングや夕食前に軽く一杯を楽しむ“大人のアペロ・バー”としてゆったりと、シーンに合わせてご利用いただけます。====================================テーブルウェアやジュエリーを取り扱う、能作初のブランド複合型店舗====================================

ファーストフレーバーである「000」は"Beauty"をテーマに調合された

◆NOUSAKU / NS by NOUSAKU (ノウサク / エヌエスバイノウサク)7月18日(金)オープン<ライフスタイル雑貨> ガレリア3F TEL / 03-6434-712311:00~20:00永年にわたり受け継がれてきた伝統技法により、一つひとつ手作業で製作される錫100%のテーブルウェアや、デザインにこだわった真鍮のインテリアを展開する鋳物ブランド「NOUSAKU」。新素材"Tin Gold"を使用し、ネックレスやリング、イヤカフなど今までにない質感のジュエリーを生み出すジュエリーブランド「NS by NOUSAKU」。この2つのブランドアイテムを取り揃える能作初のブランド複合型店舗が登場。内装デザインは「大阪・関西万博」にて「ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier」や「パナソニックグループパビリオン『ノモの国』」を設計した、建築家の永山祐子氏が手掛けています。====================================【期間限定ショップ】水に溶けるはちみつ!?を取り扱う水谷養蜂園のはちみつライフスタイルブランド「Tamitu」がオープン!====================================◆Tamitu (タミツ)<はちみつ販売> ガレリアB1 TEL / 050-3553-1912(受付:11:00~20:30、※表参道本店直通)【期間】 2025年7月18日(金)~8月31日(日)【営業時間】11:00~21:00 ※一部カフェメニューのみL.O.20:451912年創業の水谷養蜂園から誕生した、今を生きる私たちに届けたい、新しいはちみつのカタチを提案するはちみつライフスタイルブランド。メインプロダクトである「Herbal Honey」は、季節など、テーマに合わせてハーブやスパイスが調合されており、その日の気分や体調に合わせてお選びいただけます。また、冷たいものに溶けやすく、そのままはもちろん、炭酸水などのドリンクで割って楽しむのもおすすめ。今回は、「Herbal Honey」の販売だけでなく、表参道本店のTamituカフェもポップアップとして登場。「Herbal Honey」をその場でかけて提供するソーダやソフトクリームの他、東京ミッドタウン限定メニューのサンデーもお召し上がりいただけます。