日本独占初放送！大人気ヒーロー「スーパーマン」最新テレビアニメシリーズ『アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン』第2期が7月19日(土)よりカートゥーン ネットワークにて放送開始

ディスカバリー・ジャパン合同会社

アニメ専門チャンネル『カートゥーン ネットワーク』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、7月11日(金)に日米同時公開される完全新作映画『スーパーマン』の公開を記念して、大人気ヒーロー「スーパーマン」の最新テレビアニメシリーズ『アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン』第2期を、日本独占で7月19日(土)より日本初放送いたします。さらに、7月6日(日)には第2期の第1話を特別に先行放送いたします。また連動編成として、第2期の初回放送の直前に、第1期を全話一挙放送いたします。

(C) 2025 WBEI SUPERMAN and all related characters and elements are (C) & (TM) DC

「アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン」は、クラーク・ケント、ロイス・レイン、ジミー・オルセンの3人の20代の若者が、自分たちが何者であるか何者でありたいかを模索しながら街を救う姿を描く!

クラークは自分の不思議な力を隠し、自分がどこから来たのか問い続けながら生きてきた。しかし、デイリー・プラネットに入社し、初日に犯罪者の銃撃に巻き込まれたとき、彼はメトロポリスの安全を守るために自分の力を受け入れなければならなくなる・・・。

大胆でキュンとする、それが「アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン」!

(シーズン2: 2024年アメリカ)

●キャスト

クラーク・ケント 坂泰斗

ロイス・レイン 志田有彩

ジミー・オルセン 新祐樹

(C) 2025 WBEI SUPERMAN and all related characters and elements are (C) & (TM) DCクラーク・ケント役の坂泰斗さん、第2期より登場の新キャラクター カーラ役の早見沙織さんより、見どころコメントが到着!

坂泰斗さん

クラーク・ケント役の坂泰斗です。

シーズン1はポップなクラークの成長の物語で、いろいろなキャラクターが登場して明るめな話が多かったかなと思いますが、シーズン2はその成長したクラーク、ロイス、ジミーのグループが大きな壁や新たな問題にぶつかることになります。それに対して新しい登場キャラクターのカーラといった魅力的なキャラクターが登場します。

個人的には結構シリアスな内容になっているかと思いますので、ぜひぜひシーズン1に引き続き最後まで続けて見ていただければと思っております。

早見沙織さん

シーズン2から新キャラクターとしてカーラが登場します。物語の中でどういう風にカーラが動いていくのか、最終的にどのような決断をしていくのか、というのは大きな見どころの一つかなと思います。

第1シーズンを見逃してしまったという方でも、スーパーマンに注目して見ていただければ、とっても楽しめる物語だと思いますので、ぜひここから入る方も楽しんで見ていただければと思います。

<番組放送情報>

○放送局:カートゥーン ネットワーク

〇番組名:アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン <第2期日本初>

○放送日時:

●第1話先行放送:7月6日(日) 16:00~

●レギュラー放送:7月19日(土)スタート毎週土曜20:00~

(7月19日(土)20:00~ #1-2, 7月29日(土)20:00~ #2-3)

●再放送:翌日日曜16:00~ 以降毎週1話ずつ新エピソードを追加し放送

<連動編成>

第2期の初回放送の直前に、第1期を全話一挙放送!

7月19日(土) 15:00~

<「この夏はスーパーマン!」キャンペーン概要>

●キャンペーン情報

映画『スーパーマン』7.11 日米同時公開記念企画!

「DC公式X」と「カートゥーン ネットワーク公式X」2つのアカウントでそれぞれ投稿される「この夏はスーパーマン!キャンペーン」投稿をリポスト&アカウントフォローで、合計6名様に豪華「スーパーマン」グッズが当たります。

カートゥーン ネットワーク公式X https://x.com/cartoon_jpn

DC公式X https://x.com/dc_jp

※両アカウントで開催中のキャンペーンに参加すると当選確率UP!

●期間:2025年7月18日23:59まで

●商品詳細:合計6名様

映画『スーパーマン』Pop! Heroes スーパーマン/クリプト セット 3名様

【DCマルチバース】7インチ・アクションフィギュア スーパーマン[映画『スーパーマン』] 3名様

■カートゥーン ネットワーク

世界192ヶ国以上、約4億世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネル。

永遠の名作「トムとジェリー」をはじめ、「きかんしゃトーマス」など大人気のアニメからオリジルアニメ「パワーパフ ガールズ」や「おかしなガムボール」、「アドベンチャー・タイム」など世界中から厳選した良質な作品を24時間放送。国内では、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで好評放送中。視聴可能世帯は約700万世帯。

<カートゥーン ネットワーク公式Webサイト>

https://www.discoveryjapan.jp/cartoonnetwork/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。