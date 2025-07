赤外線レンズ （IR レンズ）市場、CAGR7.00%で成長し、2031年には1043百万米ドル規模に

1

YH Research株式会社(本社:東京都中央区)は、「グローバル赤外線レンズ (IR レンズ)のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」調査レポートを2025年7月3日に発行しました。当レポートでは、赤外線レンズ (IR レンズ)市場に関する包括的な情報を提供し、製品概要、用途、産業チェーン構造を詳述しています。主要な生産地域と消費地域の動向を分析し、製造コスト構造を詳述することで、現在の赤外線レンズ (IR レンズ)市場動向について理解を深めることができます。また、競争環境、主要企業の詳細プロフィール、市場シェア、新技術、製品開発動向についても考察し、ビジネス上の意思決定をサポートします。市場規模YH Researchによるとのグローバル赤外線レンズ (IR レンズ)の市場は2024年の661百万米ドルから2031年には1043百万米ドルに成長し、2025年から2031年の間にCAGRは7.0%になると予測されている。市場区分世界の赤外線レンズ (IR レンズ)市場の現状と今後の展望を分析し、製品別、用途別、企業別、地域別の市場規模に関する詳細な洞察を提供することです。製品別:Prime Infrared Lens、Zoom Infrared Lens用途別:Military & Defense、Security System、Automotive、Medical、Industrial & Public Safety企業別:Umicore N.V./S.A.、Ningbo Sunny Infrared Technologies Co., Ltd. (Sunny Group)、TAMRON Co., Ltd.、Ophir Optronics Solutions Ltd.、Beijing Lenstech Science & Technology Co., Ltd.、North Night Vision Technology Research Institute Group Co., Ltd、Kunming Full-wave Infrared Technology Co., Ltd.、LightPath Technologies, Inc.地域分析本レポートでは、以下の地域について詳細な分析を行います:北米(米国、カナダ、メキシコ)ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域)アジア太平洋地域(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域)南米(ブラジル、その他の南米地域)中東・アフリカ本レポートのメリット(1)世界市場規模の分析:赤外線レンズ (IR レンズ)市場の過去数年間(2020~2025年)のデータを基に、今後の成長トレンド(2026~2031年)を予測。企業は市場の現在の状況と未来の動向を把握し、戦略的な意思決定を行うためのデータを得られます。(2)世界市場の主要企業:世界の赤外線レンズ (IR レンズ)市場における企業別売上や市場シェアについて詳細に分析し、競争環境を把握するための貴重なインサイトを提供します。(2020~2025)(3)中国市場の詳細分析:中国の赤外線レンズ (IR レンズ)市場における主要企業のデータ(売上、市場シェア、価格)を分析し、効果的な市場戦略を策定するための実践的な洞察を提供します。(2020~2025)(4)世界の消費地域の市場動向:世界の赤外線レンズ (IR レンズ)主要消費地域の消費、収入と需要構造を理解することで、企業は市場動向を予測し、ターゲット市場に参入するための効果的な方法を特定することができます。(5)世界の生産地域の能力と成長分析:世界の赤外線レンズ (IR レンズ)主要生産地域の生産能力、生産量、前年比成長率を通じて、企業は変動する需要に対応する生産戦略を策定し、データにアクセスしてサプライチェーンの効率化に役立てることができます。(6)産業チェーンの分析:川上産業、川中産業、川下産業の各段階を分析することで、企業は産業チェーン全体の協力関係と発展を把握します。