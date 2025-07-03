【大阪マリオット都ホテル】あべのハルカス美術館「深堀隆介展 水面のゆらぎの中へ」観覧券付きレストランプランを発売
19階「COOKA」では、8月末まで「真夏のBBQブッフェ」を開催。（ランチブッフェイメージ）
大阪マリオット都ホテル（所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号）は、2025年7月5日（土）から 9月7日（日）までの期間、同ビル内の16階 あべのハルカス美術館にて開催する「深堀隆介展 水面のゆらぎの中へ」の観覧券付きレストランプランを販売します。観覧前後に開放的な空間でランチやティータイムを優雅にお過ごしいただけます。
【プラン内容】
■19階 「LOUNGE PLUS」(ラウンジ プラス)
【内 容】ケーキセット + 観覧券
【料 金】3,600円
※除外日：8/9～8/17
■19階 ライブキッチン「COOKA」（クーカ）
【内 容】ランチブッフェ + 観覧券
※ソフトドリンクフリーフロー込み
【料 金】6,400円
※除外日：8/9～8/15
■57階 レストラン「ZK」（ジーケー）
【内 容】日本料理「絶景弁当」 + 観覧券
【料 金】7,100円
※除外日：8/9～8/17
詳細を見る :
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/topic/event/3459/
【ご予約・お問い合せ】（受付時間10：00～19：00）
一般 ：0120-611-147
携帯電話の方 ：06-6628-6187
【大阪マリオット都ホテル】
〒545-0052
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
※写真はイメージです。
※仕入れ状況により材料を変更する場合があります。
※レストランプランの表示料金には、消費税およびサービス料（15％）が含まれております。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。
公式WEBサイト（都ホテルズ＆リゾーツ）
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/
公式WEBサイト（マリオット・インターナショナル）
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公式Instagram
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公式Facebook
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公式You Tube
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＜深堀隆介展 水面のゆらぎの中へ＞
■会 期
2025年7月5日（土）～ 9月7日（日）
※休館日
2025年7月7日（月）
■会 場
あべのハルカス美術館（あべのハルカス16階）
美術館公式HP：https://www.aham.jp/exhibition/future/fukahori/
展覧会公式HP：https://fukahori-exhibit.jp/