クルマ好きのための情報サイトを運営するwebCG、

電気自動車による一度の充電での最長走行距離でギネス世界記録(TM)を達成

~EVの価値と可能性を広く発信~

カカクコムグループの株式会社webCG(本社:東京都渋谷区 代表取締役:近藤 俊)は、2025年6月18日(水)から19日(木)にかけて実施した「電気自動車による一度の充電での最長走行距離」への挑戦において、メルセデス・ベンツEQS 450+で1,045kmという新たなギネス世界記録を達成しました。本取り組みは、電気自動車(EV)への理解を深め、その価値と可能性を広く発信することを目的に行われました。

挑戦内容

メルセデス・ベンツの最上級電気自動車「EQS」を運転し、満充電の状態からバッテリー残量がなくなるまでの走行距離を計測。これまでの最長記録(949km)の更新と、1,000kmを超える走行という大きな目標の達成を目指しました。

挑戦の詳細リポートは、クルマ好きのための情報サイト「webCG」で公開中です。

特設ページ: https://www.webcg.net/articles/-/52232

ギネス世界記録認定内容

正式記録名:

電気自動車による一度の充電での最長移動は1,045 km(649マイル、1,742フィート)で、2025年6月19日に日本のwebCG Inc.(日本)により、メルセデス・ベンツEQS 450+で達成されました。

The longest journey by an electric car on a single charge is 1,045 km (649 mi 1,742 ft) and was achieved by webCG Inc. (Japan) in a Mercedes-Benz EQS 450+ in Japan on 19 June 2025.

記録取得日:2025年6月19日(木)

webCGは今後も引き続き、自動車産業の発展に寄与できるよう、かつ幅広い自動車ファンの皆さまに楽しく便利にご利用いただける自動車情報サイトを目指してまいります。

webCGについて(https://www.webcg.net/(https://www.webcg.net/))

自動車専門誌「CAR GRAPHIC」のインターネット版として1998年にスタートした、クルマ好きのためのウェブマガジンです。国内外のニューモデルの情報を中心に、試乗記、ニュース、エッセイなどをタイムリーにお届けしています。

